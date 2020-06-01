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«Майданов в Беларуси не будет»: Лукашенко провел встречу с председателем КГБ

01.06.2020 13:18 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Майданов в Беларуси не будет»: Лукашенко провел встречу с председателем КГБ

В Беларуси знают, откуда дуют ветры на её землю и научились с ними бороться. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. Государственная безопасность, отметил Президент, это основа основ. И комитету, который стоит на её страже, наряду с лидером страны, принадлежит ведущая роль по защите суверенитета и независимости нашего государства. 

В истории Беларуси, напомнил Президент, было немало периодов, когда нашу территорию делили на части, присоединяя кусками то к одной земле, то другой. Допустить этого снова, подчеркнул Глава государства, никак нельзя. 

Фото: БЕЛТА



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В Беларуси знают, откуда дуют ветры на её землю и научились с ними бороться. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем КГБ Валерием...
 
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