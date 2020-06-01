«Майданов в Беларуси не будет»: Лукашенко провел встречу с председателем КГБ

Источник материала: ОНТ

В Беларуси знают, откуда дуют ветры на её землю и научились с ними бороться. Об этом заявил Александр Лукашенко на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. Государственная безопасность, отметил Президент, это основа основ. И комитету, который стоит на её страже, наряду с лидером страны, принадлежит ведущая роль по защите суверенитета и независимости нашего государства.

В истории Беларуси, напомнил Президент, было немало периодов, когда нашу территорию делили на части, присоединяя кусками то к одной земле, то другой. Допустить этого снова, подчеркнул Глава государства, никак нельзя.

Фото: БЕЛТА









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