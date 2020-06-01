Всемирный день окружающей среды считается одним из самых важных событий экологического календаря. Он ежегодно отмечается 5 июня в более чем ста странах мира.

Накануне даты, которая привлекает внимание общественности к проблемам экологии, корреспондент нашей газеты пообщалась с инспектором Смолевичской районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Александрой Хмельницкой. Эта тема, безусловно, никогда не потеряет своей актуальности, потому что экологическое состояние на планете напрямую связано с жизнью и здоровьем каждого человека.

​— Всемирный день охраны окружающей среды. Александра Александровна, на Ваш взгляд, масштабность такого названия оправдана? Каков основной смысл этого дня?

— Значение этого дня с каждым годом возрастает, ведь проблемы экологической безопасности все острее встают перед обществом. Всемирный день охраны окружающей среды рассчитан на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание способствовать охране природы. Время показывает, что бездумное потребление природных ресурсов приводит к колоссальному ущербу. День охраны окружающей среды – повод в очередной раз задуматься над тем, как мы живем и что можем сделать для сохранения естественных природных экосистем и ландшафтов. Ведь мы хотим, чтобы наши дети и внуки дышали чистым воздухом и наслаждались красотой окружающего мира. Поэтому, да, масштабность оправдана.

— По каким экологическим направлениям в нашем районе ведется работа для обеспечения рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды?

— Районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды осуществляет контроль в области охраны окружающей среды за всеми субъектами и объектами хозяйствования, физическими и юридическими лицами, находящимися на территории нашего района. Это рачительное использование водных ресурсов, защита их от загрязнений, рациональное использование объектов животного и растительного мира, защита атмосферного воздуха от ненормированных выбросов, защита земель от всякого рода загрязнений промышленными и бытовыми отходами, а также почв и лесов от воздействия внешних факторов, в том числе огня. Мы не только обеспечиваем государственный контроль за выполнением природоохранного законодательства, но и координируем деятельность всех заинтересованных структур в сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды. Эти задачи решаются совместно с органами местной власти, правоохранительными органами, санитарной и землеустроительной службой, общественными организациями.

— К сожалению, актуальна тема обращения с отходами… Как выявляете тех, кто выбрасывает мусор в не предназначенных для этого местах и какая ответственность грозит за такое деяние?

— Сбор и вывоз коммунальных отходов с территории сельских населенных пунктов и города Смолевичи осуществляется на основании утвержденной схемы обращения с коммунальными отходами на территории Смолевичского района, утвержденной решением Смолевичского райисполкома № 1536 от 09.07.2019 г.

К сожалению, нередко несознательные граждане устраивают свалки в лесах, на сельскохозяйственных угодьях, вдоль автомобильных дорог и остановочных пунктах, оставляют бытовой и строительный мусор недалеко от своих домов. Отследить каждого нарушителя проблематично. Их выявить помогают фотоловушки. Также подобные факты фиксируются и во время рейдовых и контрольных мероприятий, к правонарушителям принимаются меры предупредительного и административного воздействия.

Нарушение требований законодательства по обращению с отходами в соответствии со ст.15.63 ч.2 КоАП РБ влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от 5 до 50 базовых величин, на индивидуального предпринимателя — до 200, а на юридическое лицо — до 1000 базовых величин.

— В деле наведения порядка на земле особенно важны совместные усилия всех и каждого…

— Значительное внимание этому вопросу уделяется руководством района, активно работают по охране окружающей среды в сельисполкомах. Также с пониманием относятся многие жители района. К сожалению, находятся и те, кто по-прежнему игнорируют наши призывы беречь природу. Однако совместными усилиями делается много.

— Скажите, как призвать людей сберечь то, что нас окружает?

— Одними запретами и наказаниями проблему охраны окружающей среды не решить. Население нужно больше убеждать, воспитывать на подсознательном уровне, что мы и пытаемся сделать путем проведения разъяснительной работы с населением через средства массовой информации (публикации статей в газетах, на сайте райисполкома) и профилактических бесед.

Только если каждый будет считать своим долгом сберечь то, что дано нам природой, также признает себя ответственным за будущее нашей земли, мы добьемся успеха в сохранении нашего общего дома для будущих поколений.

У Земли нет других рук и сердец, кроме наших, и кому, как не нам, нести ответственность за создание качественной жизни для последующих поколений?..

– Спасибо, Александра Александровна, за содержательную беседу. С профессиональным праздником всех экологов Смолевиччины!

Лидия СУДНИКОВИЧ.

Фото автора.