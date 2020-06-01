Чемпионат страны по хоккею на траве сезона 2019-2020 продолжится с июня 2020 года. Эта информация размещена на официальном сайте Белорусской федерации хоккея на траве.

Девушки продолжат турнир с 5-6 июня. Женским командам осталось сыграть 6 туров, после чего 4 лучшие дружины будет ждать серия плей-офф: в полуфинальной серии для выхода в финал нужно одержать две победы, в финальной – три победы.

На данный момент турнирная таблица такова:

ГХК «Ритм» (И – 8, М – 49-15, Р – 34, О – 18); ХК «Минск» (И – 6, М – 37-6, Р – 31, О – 15); МОК «Виктория» (И – 6, М – 31-5, Р – 26, О – 15); ХК «Текстильщик-БарГУ» (И – 6, М – 5-32, Р – -26, О – 0); СДЮШОР ХК «Минск» (И – 6, М – 1-65, Р – -64, О – 0).

Сейчас наши спортсменки из «Виктории» активно тренируются, чтобы показать своим болельщикам красивую и насыщенную игру.

Напомним, что в 5 туре встретятся ХК «Минск» — МОК «Виктория» («викторианки» сыграют на выезде в Минске) и СДЮШОР ХК «Минск» — ХК «Текстильщик-БарГУ».

В рамках 6 тура 12-13 июня «Виктория» встретится с ГХК «Ритм» в Гродно.

7 тур чемпионата пройдет в Смолевичах – 19-20 июня «Виктория» встретится со СДЮШОР ХК «Минск».

Игры девятого тура состоятся 3-4 июля, МОК «Виктория» встретится с ХК «Текстильщик-БарГУ».

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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