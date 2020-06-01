В коллективе Смолевичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь всегда очень почтительно и уважительно относятся к своим ветеранам, которые раньше трудились в этой организации, не забывают поблагодарить за труд, поздравить с праздниками и знаменательными датами, приглашают на торжественные мероприятия.

В отделе чтят лучшие трудовые традиции своих предшественников, используют их опыт в работе. И особенно тепло чествуют тех, кто воевал на фронтах и партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны. Ведь из жизненных историй каждого отдельного человека складывается большая история и трудового коллектива, и страны в целом, отмечается личная причастность гражданина к жизни государства. Может, и звучит это несколько пафосно.

С особой гордостью в отделе охраны говорят о том, что в их рядах продолжительное время трудился ветеран Великой Отечественной войны Василий Алексеевич Курзо. Трудный и сложный, и в то же время героический, жизненный путь выпал на долю этого человека.

Василий Алексеевич подростком встретил войну в своем родном селе Погарского района на Брянщине. И не захотел покориться захватчикам – вступил в местный партизанский отряд имени Чапаева. Вместе с другими юношами и девушками был создан молодежный партизанский отряд, командиром которого выбрали Василия. Молодежь устраивала диверсии против фашистов, участвовала в боевых операциях.

В 1943 году во время боев под Курском перед партизанами была поставлена задача: вывести из строя железнодорожные пути на направлении Харьков – Орша, по которому фашисты направляли фронту военную технику и силу, боеприпасы и продовольствие. И партизаны успешно справлялись с поставленным заданием. Они устроили настоящий разгром на станции «Погар», тем самым приостановив движение по железной дороге на несколько суток. В ответ немцы устроили карательную операцию – блокировали партизанскую зону. В одном из боев при прорыве блокады Василий Курзо был ранен.

А потом пришло освобождение от оккупантов. На освобожденных территориях стала налаживаться мирная жизнь. И Василия Алексеевича назначили председателем колхоза, а через некоторое время призвали в Красную Армию, направили в Германию. Однако в боевых операциях воину пришлось участвовать недолго: Вместе с двадцатью красноармейцами ему поручили перегнать в Белоруссию стадо коров – голов 200. Эта задача также оказалась не из легких. По пути пришлось воевать с бандитами. Но, несмотря на трудности, стадо полностью доставили по назначению.

В армии Василий Курзо прослужил до 1947 года. Среди его военных наград – медали «За отвагу», «Партизану Отечественной войны», два ордена Отечественной войны.

В послевоенное время ветеран многие годы работал председателем сельисполкома на Брянщине, был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Ему выпала честь стать участником Всесоюзного совещания председателей сельских и поселковых исполкомов, проходившего в Кремлевском Дворце съездов.

В Беларусь, поближе к детям, Василий Алексеевич перебрался уже в восьмидесятые годы, поселился в Смолевичах, устроился в сторожевую охрану. В скором времени был назначен бригадиром сторожей., отличался трудолюбием и высокой ответственностью. А еще и активно занимался общественной работой – был председателем товарищеского суда Смолевичского горсовета, членом областной ассоциации инвалидов войны, принимал участие во многих городских мероприятиях.

В дни, когда проходила подготовка и празднование 75-летия Великой Победы, начальник Смолевичского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь, майор милиции Артем Валерьевич Метлицкий по доброй традиции направил поздравление ветерану и теплые пожелания здоровья и благополучия.

Э.ПОТАПЧИК.

НА ФОТО: Василий Алексеевич Курзо.