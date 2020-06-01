В Гродно на улице Горького с трала упал тяжелый армейский бульдозер

Источник материала: Tut.by

В Гродно на улице Горького рядом с рынком «Корона» с трала упал тяжелый армейский бульдозер. Как все произошло — пока неясно, сообщает портал autogrodno.by.



Фото: autogrodno.by

Очевидцы происшествия рассказывают, что трал вез тяжелую технику в сторону Гожского полигона. Напротив рынка «Корона» бульдозер по каким-то причинам оказался на асфальте, повредив и дорожное покрытие, и бордюры с газоном.

Пострадавших нет. Военная техника шла в сопровождении ГАИ.

Кстати, это не первый случай, когда в Гродно падает военная техника. Так, 23 февраля 2013 года после традиционной выставки на площади Тизенгауза танк заехал на платформу , затем скатился на левый бок.

В том же году, но в июле, во время подготовки парада ко Дню независимости, с платформы во время движения упал танк. Все произошло в нескольких метрах от автомобиля ГАИ.

Тяжелая техника в Гродно падала не только у военных. Так, в 2017 году на путепроводе уронили гусеничный экскаватор. Спецтехнику везли в сторону Румлевского моста, и инцидент произошел на закруглении дороги при съезде с путепровода.