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В Гродно на улице Горького с трала упал тяжелый армейский бульдозер
Источник материала: Tut.by
В Гродно на улице Горького рядом с рынком «Корона» с трала упал тяжелый армейский бульдозер. Как все произошло — пока неясно,
Очевидцы происшествия рассказывают, что трал вез тяжелую технику в сторону Гожского полигона. Напротив рынка «Корона» бульдозер по каким-то причинам оказался на асфальте, повредив и дорожное покрытие, и бордюры с газоном.
Пострадавших нет. Военная техника шла в сопровождении ГАИ.
Кстати, это не первый случай, когда в Гродно падает военная техника. Так, 23 февраля 2013 года после традиционной выставки на площади Тизенгауза танк
В том же году, но в июле, во время подготовки парада ко Дню независимости, с платформы во время движения упал танк.
Тяжелая техника в Гродно падала не только у военных. Так, в 2017 году на путепроводе
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В Гродно на улице Горького рядом с рынком «Корона» с трала упал тяжелый армейский бульдозер. Как все произошло - пока неясно
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