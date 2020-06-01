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В Ивацевичском районе лжесоцработницы продали пенсионерке одеяла

01.06.2020 14:33 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Ивацевичском районе лжесоцработницы продали пенсионерке четыре одеяла по завышенной стоимости, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области Татьяна Коток.

В Ивацевичском районе лжесоцработницы продали пенсионерке одеяла

В Ивацевичский РОВД обратилась 89-летняя жительница деревни Рудня. Сельчанка рассказала, что к ней в дом зашли две женщины, которые представились социальными работниками, а затем уговорили ее приобрести одеяла по выгодной цене. Пенсионерка купила четыре одеяла, отдав за них больше Br500. Когда незваные гости ушли, хозяйка засомневалась в выгодности покупки.

Была назначена товароведческая экспертиза. Эксперты УГКСЭ по Брестской области подтвердили предположения пенсионерки: она в разы переплатила за покупку. Согласно выводам эксперта, стоимость каждого двуспального одеяла составляет Br35. Кроме того, в качестве наполнителя одеял использовались синтетические материалы. В информации на товарных ярлыках был указан совершенно другой состав.

По факту проводится проверка. Правоохранители напоминают гражданам: чтобы не попасться на удочку недобросовестных продавцов, следует изучать информацию на маркировке товара, обращать внимание на его качество. При покупке изделий легкой промышленности покупатель может потребовать у продавца документы, подтверждающие, что товар сертифицирован.

 
 
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  В Ивацевичском районе лжесоцработницы продали пенсионерке четыре одеяла по завышенной стоимости, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления...
 
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