ОГИМ Слуцкого РОВД: украинцы смогут въехать в Беларусь только по загранпаспортам

Отделение по гражданству и миграции Слуцкого РОВД информирует, что согласно Постановления Кабинета Министров Украины № 362 от 13.05.2020 года с 01 сентября 2020 года:
- исключена возможность въезд, следования транзитом и нахождения на территории Республики Беларусь граждан Украины по паспорту гражданина Украины (не путать с паспортом гражданина Украины для выезда за границу);
- въезд и пребывание граждан Украины в Республике Беларусь по паспорту гражданина Украины (не путать с паспортом гражданина Украины для выезда за границу) влечёт привлечение к административной ответственности по части 1 (части 6) статьи 23.55 КоАП Республики Беларусь;
- при предъявлении в подразделение по гражданству и миграции органа внутренних дел Республики Беларусь паспорта гражданина Украины (не путать с паспортом гражданина Украины для выезда за границу), в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Республики Беларусь «Об основах административных процедур», будет отказываться в приеме документов для осуществления административных процедур, предусмотренных Перечнем административных процедур, осуществляемых государственными органами и иными государственными организациями по заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 №200.
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