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Шварценеггер заговорил по-украински. В честь Дня Киева

01.06.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Американский актер Арнольд Шварценеггер записал поздравление на украинском языке в честь Дня Киева. Видео было опубликовано на YouTube-канале мэра города Виталия Кличко, пишет lenta.ru.

В ролике (с 42-й секунды) 72-летний экс-губернатор Калифорнии попытался произнести на украинском фразу: «Как не любить тебя, Киев мой». Это строка из песни с одноименным названием, которая звучит на протяжении видео. В этом году украинскому городу исполнилось 1538 лет.

В кадре показывают виды Киева. Кроме того, можно увидеть горожан, которые также исполняют композицию в честь города.

«Друзья, поздравляю вас с Днем Киева и предлагаю посмотреть это видео! Это видео о любви. Любви каждого киевлянина к своему родному городу. Ведь каждого из нас связывает с Киевом что-то свое особенное. Киев — это город, который знают и любят во всем мире. Киев — это каждый из нас! Мы любим тебя, Киев!» — подписал видео Кличко.

 
 
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Видео было опубликовано на YouTube-канале мэра города Виталия Кличко.
 
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