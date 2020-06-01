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Растолстевший на карантине кот развеселили соцсети
Источник материала: ОНТ
Видеоролик с участием растолстевшего во время карантина кота набирает популярность в соцсетях.
На кадрах запечатлен кот, который пытается пройти через ограждение и щемится в щель. Однако это привычное действие оказалось для него невыполнимым в этот раз. Пушистый, вероятно, сам не заметил, как набрал лишние килограммы во время карантина, и уже не может делать то, что раньше.
Судя по кадрам, кот частенько пробирался к своему другу – собаке – через решетку раньше, думал, что получится и теперь, однако ему это не удалось. Он застрял между прутьями.
Как кот в итоге выбрался – смотрите на видео.
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Видеоролик с участием растолстевшего во время карантина кота набирает популярность в соцсетях. На кадрах запечатлен кот, который пытается пройти через ограждение...
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