Растолстевший на карантине кот развеселили соцсети

Источник материала: ОНТ

Видеоролик с участием растолстевшего во время карантина кота набирает популярность в соцсетях.

На кадрах запечатлен кот, который пытается пройти через ограждение и щемится в щель. Однако это привычное действие оказалось для него невыполнимым в этот раз. Пушистый, вероятно, сам не заметил, как набрал лишние килограммы во время карантина, и уже не может делать то, что раньше.

Судя по кадрам, кот частенько пробирался к своему другу – собаке – через решетку раньше, думал, что получится и теперь, однако ему это не удалось. Он застрял между прутьями.

Как кот в итоге выбрался – смотрите на видео.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram