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«То есть я также могу оскорбительно высказываться о претендентах в президенты?» Бабарико обратился в ЦИК
Источник материала: Tut.by
Виктор Бабарико подал в ЦИК обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании. К ним он отнес принуждение подписываться за действующего президента, оскорбления претендентов в кандидаты Александром Лукашенко и противоправные действия против членов инициативных групп претендентов.
За первую неделю кампании команда Виктора Бабарико увидела невероятно много нарушений, которые происходят на местах, и у нее есть данные и скриншоты, которые свидетельствуют о том, что в университетах, на предприятиях, в общественных объединениях людей принуждают подписываться за действующего президента.
— Плюс, выступления президента, сейчас — претендента на пост главы государства, и государственные СМИ содержат, с моей точки зрения, достаточно много информации, которую можно считать нарушающей законодательство. Например,
Бабарико не стал приводить конкретные факты, переданные в ЦИК, но рассказал, что среди них есть обращение студентов, которым ректор в рамках учебного процесса говорил приходить с паспортами и оставлять подпись за действующего президента. Тем, кто этот делал, автоматом ставили оценку за экзамен. Аудиозаписи Бабарико передал в ЦИК вместе с обращением.
— Мы хотим понять: если это допустимо, значит, это допустимо для всех кандидатов. То есть я могу точно так же использовать административный ресурс всех предприятий? Точно так же могу оскорбительно или неверно высказываться о всех претендентах в президенты и мне тоже за это ничего не будет? Если мы получим подтверждение этого, значит, будут вот такие выборы, — отметил претендент в президенты.
Текст обращения Виктор Бабарико опубликовал
Напомним, 29 мая Александр Лукашенко, посещая МТЗ,
— Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется, — сказал Лукашенко.
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«То есть я также могу оскорбительно высказываться о претендентах в президенты?» Бабарико обратился в ЦИК
В обращении Бабарико указал на факты нарушения законодательства. К ним он отнес принуждение подписываться за действующего президента, оскорбления претендентов в...
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