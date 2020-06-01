«То есть я также могу оскорбительно высказываться о претендентах в президенты?» Бабарико обратился в ЦИК

Источник материала: Tut.by

Виктор Бабарико подал в ЦИК обращение о фактах нарушения законодательства во время избирательной кампании. К ним он отнес принуждение подписываться за действующего президента, оскорбления претендентов в кандидаты Александром Лукашенко и противоправные действия против членов инициативных групп претендентов.





За первую неделю кампании команда Виктора Бабарико увидела невероятно много нарушений, которые происходят на местах, и у нее есть данные и скриншоты, которые свидетельствуют о том, что в университетах, на предприятиях, в общественных объединениях людей принуждают подписываться за действующего президента.

— Плюс, выступления президента, сейчас — претендента на пост главы государства, и государственные СМИ содержат, с моей точки зрения, достаточно много информации, которую можно считать нарушающей законодательство. Например, прямые оскорбления в адрес претендентов в кандидаты, и сокрытие какой-то информации, когда говорят, например: «Финансируется из-за рубежа» — это прямое нарушение. Если у вас есть факты — предъявите, если их нет — это клевета. Ну и, конечно, противоправные действия [задержания], которые происходят. Весь этот комплекс нарушений мы свели в Декларацию о честных выборах, и делаем первый шаг, чтобы ей следовать: собрали материалы, скриншоты и подали все это в ЦИК. ЦИК обязан нам ответить по отдельным положения в течение трех дней, по другим — в течение десяти, — рассказал TUT.BY Виктор Бабарико.

Бабарико не стал приводить конкретные факты, переданные в ЦИК, но рассказал, что среди них есть обращение студентов, которым ректор в рамках учебного процесса говорил приходить с паспортами и оставлять подпись за действующего президента. Тем, кто этот делал, автоматом ставили оценку за экзамен. Аудиозаписи Бабарико передал в ЦИК вместе с обращением.

— Мы хотим понять: если это допустимо, значит, это допустимо для всех кандидатов. То есть я могу точно так же использовать административный ресурс всех предприятий? Точно так же могу оскорбительно или неверно высказываться о всех претендентах в президенты и мне тоже за это ничего не будет? Если мы получим подтверждение этого, значит, будут вот такие выборы, — отметил претендент в президенты.

Текст обращения Виктор Бабарико опубликовал на своем сайте .

Напомним, 29 мая Александр Лукашенко, посещая МТЗ, допустил ряд эмоциональных высказываний в адрес претендентов на пост президента и их соратников. Рассуждая о том, кто мог предложить Бабарико пост премьер-министра, Лукашенко намекнул на финансирование кампании экс-банкира из России.

— Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется, — сказал Лукашенко.