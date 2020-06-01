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В Горках открылся Детский парк – Фото

01.06.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня после долгого перерыва открылся для посетителей детский парк в Горках. Все аттракционы, по словам работников парка, проверены и готовы к работе. Расписание осталось прежним — с 10.00 до 21.00. Выходные — понедельник, вторник.

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

В Горках открылся Детский парк – Фото

 

Фото — Михаил Левцов


 
 
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  Сегодня после долгого перерыва открылся для посетителей детский парк в Горках. Все аттракционы, по словам работников парка, проверены и готовы к работе....
 
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