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В Польше возобновляют внутреннее авиасообщение
01.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Польские авиалинии LOT возобновили внутренние рейсы, которые были отменены в связи с пандемией. Об этом сообщает
Вице-премьер и министр госактивов Польши Яцек Сасин посетил аэропорт Щецин-Голенюв, где приземлился Boeing 737, совершивший первый рейс после снятия ограничений. «Ежедневно будут осуществляться около 30 внутренних рейсов, прежде всего из Варшавы в главные города и аэропорты Польши — в Гданьске, Познани, Вроцлаве, Кракове, Жешуве и Зелене Гуре. Это то, что мы можем предложить на сегодняшний день. В ближайшее время польские авиалинии будут стараться расширить эту сеть сообщений», — сказал Яцек Сасин.
Вице-премьер выразил надежду, что в ближайшие недели будут восстановлены международные рейсы. По его словам, это будет делаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.
По последним данным,
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Польские авиалинии LOT возобновили внутренние рейсы, которые были отменены в связи с пандемией. Об этом сообщает Польское радио, пішет БЕЛТА. Вице-премьер и министр...
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