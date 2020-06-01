В Польше возобновляют внутреннее авиасообщение

Источник материала: Вороновская газета





Польские авиалинии LOT возобновили внутренние рейсы, которые были отменены в связи с пандемией. Об этом сообщает Польское радио , пішет БЕЛТА.

Вице-премьер и министр госактивов Польши Яцек Сасин посетил аэропорт Щецин-Голенюв, где приземлился Boeing 737, совершивший первый рейс после снятия ограничений. «Ежедневно будут осуществляться около 30 внутренних рейсов, прежде всего из Варшавы в главные города и аэропорты Польши — в Гданьске, Познани, Вроцлаве, Кракове, Жешуве и Зелене Гуре. Это то, что мы можем предложить на сегодняшний день. В ближайшее время польские авиалинии будут стараться расширить эту сеть сообщений», — сказал Яцек Сасин.

Вице-премьер выразил надежду, что в ближайшие недели будут восстановлены международные рейсы. По его словам, это будет делаться в зависимости от эпидемиологической ситуации в той или иной стране.

По последним данным, в Польше подтверждено свыше 23,7 тыс. случаев COVID-19, более 1 тыс. человек с момента вспышки скончались.

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