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«Москитная сетка не является преградой к выпадению ребёнка из окна». О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми

01.06.2020 14:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь.

«Не всегда велосипедист обязан спешиваться». Что ещё нужно помнить для безопасного вождения

Истории, за которыми обычно следит вся страна, и которые шокируют, – когда маленькие дети выпадают из окон. Стало ли их меньше?

Анастасия Швабович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Каждая такая трагедия, наверное, всех родителей, которые любят и заботятся о своих детях, заставляет встряхнуться и совершенно по-другому посмотреть на свою квартиру не только касательно окон, где должны быть установлены замки, которые предотвращают самостоятельное открывание.

«Москитная сетка не является преградой к выпадению ребёнка из окна». О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми

Если у вас таких замков нет, то проветривание возможно только когда ребенка нет в комнате. Но это не говорит о том, что вы вышли, и он не может туда вернуться. Значит, вы с ребенком смотрите мультфильм МЧС «Волшебная книга» в это время, пока проветривается комната, затем заходите и закрываете. Тем самым вы создадите безопасную среду и, конечно, исключите возможность происхождения такого случая. Остановимся еще на том моменте, что москитная сетка ни в коем случае не является преградой к выпадению ребенка.

Люди в материале: Анастасия Швабович

 
 
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О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Не всегда велосипедист обязан спешиваться». Что ещё...
 
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