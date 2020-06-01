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«Москитная сетка не является преградой к выпадению ребёнка из окна». О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми
Источник материала: СТВ
О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми, узнали в программе
Истории, за которыми обычно следит вся страна, и которые шокируют, – когда маленькие дети выпадают из окон. Стало ли их меньше?
Анастасия Швабович, официальный представитель Минского областного управления МЧС:
Если у вас таких замков нет, то проветривание возможно только когда ребенка нет в комнате. Но это не говорит о том, что вы вышли, и он не может туда вернуться. Значит, вы с ребенком смотрите мультфильм МЧС «Волшебная книга» в это время, пока проветривается комната, затем заходите и закрываете. Тем самым вы создадите безопасную среду и, конечно, исключите возможность происхождения такого случая. Остановимся еще на том моменте, что москитная сетка ни в коем случае не является преградой к выпадению ребенка.
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«Москитная сетка не является преградой к выпадению ребёнка из окна». О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми
О каких правилах безопасности нужно помнить в доме с детьми, узнали в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. «Не всегда велосипедист обязан спешиваться». Что ещё...
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