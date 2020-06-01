В Бобруском районе велосипедист внезапно выехал на дорогу и попал под колеса Volvo. Он погиб

Источник материала: Tut.by

Днем 30 мая в Бобруйском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист. Об этом сообщили в ГАИ УВД Могилевского облисполкома.





По предварительной информации, в 16.40 вблизи деревни Турки 22-летняя водитель Volvo сбила велосипедиста, который двигался в попутном направлении по обочине и внезапно выехал на проезжую часть.

В результате ДТП 46-летний велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.