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В Бобруском районе велосипедист внезапно выехал на дорогу и попал под колеса Volvo. Он погиб
Источник материала: Tut.by
Днем 30 мая в Бобруйском районе под колесами автомобиля погиб велосипедист. Об этом
По предварительной информации, в 16.40 вблизи деревни Турки 22-летняя водитель Volvo сбила велосипедиста, который двигался в попутном направлении по обочине и внезапно выехал на проезжую часть.
В результате ДТП 46-летний велосипедист от полученных травм умер на месте происшествия.
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Авария произошла днем 30 мая вблизи деревни Турки.
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