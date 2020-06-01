Новую BMW 4-Series с огромными «ноздрями» рассекретили до премьеры

Источник материала: Tut.by

В Instagram опубликовали первые официальные фотографии купе BMW 4-Series следующего поколения, которые «утекли» в Сеть накануне премьеры автомобиля. Дебют машины состоится 2 июня, пишет Autonews .





Как и предполагалось, внешней отличительной особенностью купе станет радиаторная решетка с огромными «ноздрями». Подобный элемент был и у прототипа Concept 4, который показали в сентябре 2019 года в качестве предвестника серийного купе 4-Series.

Новую «четверку» BMW построят на модульной платформе CLAR баварского автопроизводителя. Таким образом, купе разделит основные узлы и линейку двигателей с моделью 3-Series. При этом ранее в BMW пообещали, что шасси новой «четверки» получит уникальные настройки. Плюс ко всему по сравнению с новой 3-Series у купе уменьшится коэффициент лобового сопротивления. Также автомобиль получится ниже седана и будет иметь более низкий центр тяжести.





Уже известно, что в моторную гамму новой BMW 4-Series войдет трехлитровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с двумя турбинами, развивающий 374 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. Двигатель будет работать по схеме mild hybrid — с 48-вольтовой бортовой системой и компактным электромотором, который при резких ускорениях обеспечит дополнительные 11 лошадиных сил.