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Новую BMW 4-Series с огромными «ноздрями» рассекретили до премьеры

01.06.2020 15:16 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Instagram опубликовали первые официальные фотографии купе BMW 4-Series следующего поколения, которые «утекли» в Сеть накануне премьеры автомобиля. Дебют машины состоится 2 июня, пишет Autonews.


Как и предполагалось, внешней отличительной особенностью купе станет радиаторная решетка с огромными «ноздрями». Подобный элемент был и у прототипа Concept 4, который показали в сентябре 2019 года в качестве предвестника серийного купе 4-Series.

Новую «четверку» BMW построят на модульной платформе CLAR баварского автопроизводителя. Таким образом, купе разделит основные узлы и линейку двигателей с моделью 3-Series. При этом ранее в BMW пообещали, что шасси новой «четверки» получит уникальные настройки. Плюс ко всему по сравнению с новой 3-Series у купе уменьшится коэффициент лобового сопротивления. Также автомобиль получится ниже седана и будет иметь более низкий центр тяжести.


Уже известно, что в моторную гамму новой BMW 4-Series войдет трехлитровый рядный шестицилиндровый бензиновый двигатель с двумя турбинами, развивающий 374 л. с. и 500 Н·м крутящего момента. Двигатель будет работать по схеме mild hybrid — с 48-вольтовой бортовой системой и компактным электромотором, который при резких ускорениях обеспечит дополнительные 11 лошадиных сил.

 
 
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Появились первые фотографии купе BMW 4-Series нового поколения, которое дебютирует 2 июня 2020 года.
 
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