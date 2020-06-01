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Какие матчи прошли на старте ЧБ по пляжному футболу: итоги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Взял старт чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Матчи первого круга проходили в Щучине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Команды провели по четыре встречи, по итогам которых в турнирной таблице установилось троевластие. По 9 очков в активе СДЮШОР из Кировска, «Гроднооблспорта» и «Бреста».
Матчи второго тура пройдут уже в предстоящие выходные в Гродно.
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Новости Беларуси. Взял старт чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Матчи первого круга проходили в Щучине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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