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Какие матчи прошли на старте ЧБ по пляжному футболу: итоги

01.06.2020 15:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Взял старт чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Матчи первого круга проходили в Щучине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие матчи прошли на старте ЧБ по пляжному футболу: итоги

Какие матчи прошли на старте ЧБ по пляжному футболу: итоги

Команды провели по четыре встречи, по итогам которых в турнирной таблице установилось троевластие. По 9 очков в активе СДЮШОР из Кировска, «Гроднооблспорта» и «Бреста».

Матчи второго тура пройдут уже в предстоящие выходные в Гродно.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Взял старт чемпионат Беларуси по пляжному футболу. Матчи первого круга проходили в Щучине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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