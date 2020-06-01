Вакульчик: Ничего удивительного и неожиданного в настоящее время в стране не происходит

Источник материала: Ежедневник

Ничего удивительного и неожиданного в стране, в том числе на фоне проходящей избирательной кампании, не происходит, считает председатель КГБ Валерий Вакульчик.

«Ничего экстравагантного, такого удивительного и неожиданного сейчас не происходит и не произошло. То, что сейчас происходит, мы знали об этом», — сказал председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик Александру Лукашенко, передает БелТА .

«Единственное, — продолжил председатель КГБ, — порой имеют место те или иные частности».

Однако он заверил, что его ведомство в полном объеме владеет ситуацией.

Напомним, президент Беларуси в ходе сегодняшней встречи с председателем КГБ категорически заявил, что майдана в стране не будет.