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Вакульчик: Ничего удивительного и неожиданного в настоящее время в стране не происходит
01.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Ничего удивительного и неожиданного в стране, в том числе на фоне проходящей избирательной кампании, не происходит, считает председатель КГБ Валерий Вакульчик.
«Ничего экстравагантного, такого удивительного и неожиданного сейчас не происходит и не произошло. То, что сейчас происходит, мы знали об этом», — сказал председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик Александру Лукашенко, передает
«Единственное, — продолжил председатель КГБ, — порой имеют место те или иные частности».
Однако он заверил, что его ведомство в полном объеме владеет ситуацией.
Напомним, президент Беларуси в ходе сегодняшней встречи с председателем КГБ категорически заявил, что майдана в стране не будет.
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Ничего удивительного и неожиданного в стране, в том числе на фоне проходящей избирательной кампании, не происходит, считает председатель КГБ Валерий Вакульчик.
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