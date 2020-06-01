В Минском районе школьницы выпали из окна, гуляя по недостроенному дому

Источник материала: ОНТ

Две девочки-подростка оказались в больнице после неудачной прогулки по недостроенному зданию в Минском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел вечером 28 мая, когда две подружки 13 и 15 лет прогуливались по недостроенному зданию. В определенный момент они залезли в оконный проем на втором этаже, где старшая потеряла равновесие и начала падать вниз. В попытке удержаться она схватила свою подругу за одежду, однако в итоге она утащила её за собою вниз.

Подростки упали на бетонный пол первого этажа. В итоге с телесными повреждениями они были госпитализированы. В данный момент из жизни ничто не угрожает.

Обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводится работа с родителями подростков. Известно, что семьи девочек не считаются находящимися в социально-опасном положении.

Фото: pobeda26.ru

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