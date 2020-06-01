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В Минском районе школьницы выпали из окна, гуляя по недостроенному дому

01.06.2020 15:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минском районе школьницы выпали из окна, гуляя по недостроенному дому

Две девочки-подростка оказались в больнице после неудачной прогулки по недостроенному зданию в Минском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. 

Инцидент произошел вечером 28 мая, когда две подружки 13 и 15 лет прогуливались по недостроенному зданию. В определенный момент они залезли в оконный проем на втором этаже, где старшая потеряла равновесие и начала падать вниз. В попытке удержаться она схватила свою подругу за одежду, однако в итоге она утащила её за собою вниз. 

Подростки упали на бетонный пол первого этажа. В итоге с телесными повреждениями они были госпитализированы. В данный момент из жизни ничто не угрожает.

Обстоятельства происшествия в данный момент устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы, а также проводится работа с родителями подростков. Известно, что семьи девочек не считаются находящимися в социально-опасном положении. 

Фото: pobeda26.ru

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Две девочки-подростка оказались в больнице после неудачной прогулки по недостроенному зданию в Минском районе. Об этом сообщает пресс-служба Следственного...
 
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