Вот как на самом деле появился знаменитый мем

Актер и ведущий Джош Гэд 31 мая провел трансляцию One Zoom to Rule Them All («Один Zoom соберет их»), в которой собрал всех актеров и режиссера кинотрилогии «Властелин колец». Там выяснилось, как появился знаменитый мем в исполнении Шона Бина. Об этом пишет Media Leaks .





Фанаты увидели на одном экране воссоединенный каст трилогии, а также режиссера Питера Джексона. Все три фильма снимались один за другим без перерывов, съемочный процесс занял 438 дней (работа шла с 11 октября 1999 года по 22 декабря 2000 года). Во время трансляции актеры вспоминали, как проходили съемки, и даже разыграли несколько наиболее из запомнившихся фанатам моментов.

Например, сэр Иэн Маккеллен рассказал, что самой первой сценой «Властелина колец», в которой он снялся, была встреча Гэндальфа с Фродо в «Братстве Кольца». А на второй день на съемочной площадке Маккеллену надо было показать, как Гэндальф навсегда прощается с хоббитами в конце фильма «Возвращение короля». Вот только сам он по сценарию на тот момент еще ни разу не встречался ни с кем из них, кроме Фродо, которого забирал с собой.





А еще стало понятно, как исполнивший роль Боромира Шон Бин случайно создал знаменитый мем. Три фильма снимали одновременно, сценарий переписывался чуть ли не ежедневно, зачастую актеры сами едва успевали понимать, что происходит. Такой график привел к появлению фразы: «One does not simply walk into Mordor» («Нельзя просто так взять и войти в Мордор»).

Ее написали вечером перед съемками, и актер просто не успел досконально выучить текст. Решить проблему он решил приклеенной к колену распечаткой речи, в которую постоянно подглядывал во время реплики.

Запись трансляции доступна на YouTube-канале ведущего. Менее чем за сутки она уже успела собрать почти миллион просмотров.