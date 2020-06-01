Барановичский молочный комбинат присоединили к ОАО «Савушкин продукт»

Источник материала: Ежедневник

Собрание акционеров ОАО «Савушкин продукт» приняло решение о присоединении ОАО «Барановичский молочный комбинат». Решение утверждено на собрании, которое прошлом 28 мая.

Акционеры ОАО «Барановичский молочный комбинат», которые голосовали против принятия решения о реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, с 29 мая по 29 июня вправе письменно обратиться в Общество с требованием о выкупе акций по цене 61,71 белорусского рубля за одну акцию.

То же самое касается акционеров ОАО «Савушкин продукт». Для них цена выкупа акций определена общим собранием акционеров и составляет 100 рублей за одну акцию.

