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Барановичский молочный комбинат присоединили к ОАО «Савушкин продукт»
01.06.2020 16:16 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Собрание акционеров ОАО «Савушкин продукт» приняло решение о присоединении ОАО «Барановичский молочный комбинат». Решение утверждено на собрании, которое прошлом 28 мая.
Акционеры ОАО «Барановичский молочный комбинат», которые голосовали против принятия решения о реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, с 29 мая по 29 июня вправе письменно обратиться в Общество с требованием о выкупе акций по цене 61,71 белорусского рубля за одну акцию.
То же самое касается акционеров ОАО «Савушкин продукт». Для них цена выкупа акций определена общим собранием акционеров и составляет 100 рублей за одну акцию.
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Собрание акционеров ОАО «Савушкин продукт» приняло решение о присоединении ОАО «Барановичский молочный комбинат». Решение утверждено на собрании, которое...
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