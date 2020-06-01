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Местные власти в Минске решили, какому бизнесу окажут поддержку. Весь список с исключениями
Источник материала: Tut.by
Местные власти решили, какой бизнес получит поддержку. Арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог снизят в два раза. Об этом
В Минске власти утвердили перечень тех видов экономической деятельности, которые подвержены воздействию эпидситуации и нуждаются в поддержке. Для субъектов хозяйствования, работающих в этих отраслях, в два раза снизят предстоящую во втором и третьем кварталах оплату аренды за землю, налог на недвижимость и земельный налог.
На поддержку могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, но в списке есть исключения. Поддерживать не станут общепит, такси, лизинг и аренду авто, бизнес по организации азартных игр, похоронные организации. Нет в списке и пункта о торговле.
Вот сферы, которым местные власти окажут поддержку:
Транспорт, почта, склад. Здесь преференции распространяются на пассажирские перевозки, терминалы, услуги автомобильных стоянок, транспортную обработку грузов, складирование и хранение, а также на весь транспорт за исключением такси.
Временное проживание и питание. Льготы получат гостиницы, базы отдыха, хостелы. Исключение — кафе, рестораны, бары и прочее.
Сфера административных и вспомогательных услуг. Помощь окажут тем, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудования. Исключение — аренда и лизинг автомобилей.
Образование. Поддержка распространяется только на дошкольное образование и деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств.
Творчество, спорт, развлечения и отдых. Преференции затронут широкий перечень видов деятельности в области культуры, искусства, развлечений, отдыха и спорта за исключением организации азартных игр и лотерей.
Поддержку также получит обслуживающая сфера со следующей деятельностью: ремонт обуви, мебели, одежды, стирка, химчистка, парикмахерские и косметические услуги, ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров и электронной бытовой техники, бытовой электрической и садовой техники за исключением услуг по организации похорон и предоставление связанных с ними услуг.
Этим решением Мингорисполком реализует нормы указа главы государства
Информация о том, что общепит не будут поддерживать, была предсказуема, до этого президент
Во время эпидемии многие рестораны вынуждены были закрыться, рестораторы так и говорили: «Несем огромные убытки». Об этом подробно можно прочитать
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В Минске власти утвердили перечень тех видов экономической деятельности, которые подвержены воздействию эпидситуации и нуждаются в поддержке. Вот список с...
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