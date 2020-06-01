Местные власти в Минске решили, какому бизнесу окажут поддержку. Весь список с исключениями

Источник материала: Tut.by

Местные власти решили, какой бизнес получит поддержку. Арендную плату за землю, налог на недвижимость и земельный налог снизят в два раза. Об этом сообщает телеграм-канал Мингорисполкома.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В Минске власти утвердили перечень тех видов экономической деятельности, которые подвержены воздействию эпидситуации и нуждаются в поддержке. Для субъектов хозяйствования, работающих в этих отраслях, в два раза снизят предстоящую во втором и третьем кварталах оплату аренды за землю, налог на недвижимость и земельный налог.

На поддержку могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, но в списке есть исключения. Поддерживать не станут общепит, такси, лизинг и аренду авто, бизнес по организации азартных игр, похоронные организации. Нет в списке и пункта о торговле.

Вот сферы, которым местные власти окажут поддержку:

Транспорт, почта, склад. Здесь преференции распространяются на пассажирские перевозки, терминалы, услуги автомобильных стоянок, транспортную обработку грузов, складирование и хранение, а также на весь транспорт за исключением такси.

Временное проживание и питание. Льготы получат гостиницы, базы отдыха, хостелы. Исключение — кафе, рестораны, бары и прочее.

Сфера административных и вспомогательных услуг. Помощь окажут тем, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудования. Исключение — аренда и лизинг автомобилей.

Образование. Поддержка распространяется только на дошкольное образование и деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств.

Творчество, спорт, развлечения и отдых. Преференции затронут широкий перечень видов деятельности в области культуры, искусства, развлечений, отдыха и спорта за исключением организации азартных игр и лотерей.

Поддержку также получит обслуживающая сфера со следующей деятельностью: ремонт обуви, мебели, одежды, стирка, химчистка, парикмахерские и косметические услуги, ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров и электронной бытовой техники, бытовой электрической и садовой техники за исключением услуг по организации похорон и предоставление связанных с ними услуг.

Этим решением Мингорисполком реализует нормы указа главы государства № 143 . Мера позволит субъектам хозяйствования продолжить стабильную работу, сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату, говорится в сообщении.

Информация о том, что общепит не будут поддерживать, была предсказуема, до этого президент сказал : «Скидки ни на что не будет, пусть в очередь не выстраиваются и не ждут, что мы рестораны будем поддерживать. Пусть кормят людей, пусть возят домой пищу, пусть возят врачам, на заводы… Только должны быть нормальные цены».

Во время эпидемии многие рестораны вынуждены были закрыться, рестораторы так и говорили: «Несем огромные убытки». Об этом подробно можно прочитать здесь , вот здесь , а еще вот здесь . Для кого-то это вынужденные временные каникулы, а для кого-то — закрытие.