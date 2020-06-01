|
Появились доказательства, что беларусов заставляют подписываться за президента. Бабарико отнёс их в ЦИК
Источник материала: KYKY>
Претендующий на пост президента Беларуси Виктор Бабарико подал в ЦИК обращение о том, как во время избирательной кампании игнорируется закон. Об этом
Нарушения, о которых Бабарико решил сообщить Центризбиркому, вряд ли для кого-то станут неожиданностью. К ним отнесли принуждение подписываться за действующего президента; оскорбительные высказывания, которые Александр Лукашенко позволяет себе в адрес других претендентов в кандидаты; а также противоправные действия против членов инициативных групп.
В беседе с TUT.by Бабарико
Бабарико не раскрыл конкретные факты, отданные в ЦИК, но подчеркнул, что среди них есть обращение студентов, которых ректор во время учебного процесса просил приходить с паспортами и оставлять подпись за Александра Лукашенко. Те, кто этот сделал, получили автомат за экзамен. Все это попало на аудиозаписи, которые предоставили ЦИКу.
«Мы хотим понять: если это допустимо, значит, это допустимо для всех кандидатов, – продолжает Бабарико. – То есть я могу точно так же использовать административный ресурс всех предприятий? Точно так же могу оскорбительно или неверно высказываться о всех претендентах в президенты и мне тоже за это ничего не будет? Если мы получим подтверждение этого, значит, будут вот такие выборы».
Виктор Бабарико требует, чтобы ЦИК:
Обложка: babariko.by.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)