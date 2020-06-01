ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Появились доказательства, что беларусов заставляют подписываться за президента. Бабарико отнёс их в ЦИК

01.06.2020 16:22 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Претендующий на пост президента Беларуси Виктор Бабарико подал в ЦИК обращение о том, как во время избирательной кампании игнорируется закон. Об этом пишут на официальном сайте Виктора.

Нарушения, о которых Бабарико решил сообщить Центризбиркому, вряд ли для кого-то станут неожиданностью. К ним отнесли принуждение подписываться за действующего президента; оскорбительные высказывания, которые Александр Лукашенко позволяет себе в адрес других претендентов в кандидаты; а также противоправные действия против членов инициативных групп.

В беседе с TUT.by Бабарико заявил, что у него есть данные и скриншоты, которые показывают, что в вузах, на предприятиях, в общественных объединениях на людей оказывают давление. А в нынешних выступлениях президента и в государственных СМИ, считает Виктор, часто проскакивает информация, которую можно расценивать как нарушающую закон. «Когда говорят, например: «Финансируется из-за рубежа» – это прямое нарушение, – объясняет Бабарико. – Если у вас есть факты – предъявите, если их нет – это клевета. Ну и, конечно, противоправные действия [задержания], которые происходят. Весь этот комплекс нарушений мы свели в Декларацию о честных выборах, и делаем первый шаг, чтобы ей следовать: собрали материалы, скриншоты и подали все это в ЦИК. ЦИК обязан нам ответить по отдельным положения в течение трех дней, по другим – в течение десяти».

Бабарико не раскрыл конкретные факты, отданные в ЦИК, но подчеркнул, что среди них есть обращение студентов, которых ректор во время учебного процесса просил приходить с паспортами и оставлять подпись за Александра Лукашенко. Те, кто этот сделал, получили автомат за экзамен. Все это попало на аудиозаписи, которые предоставили ЦИКу.

«Мы хотим понять: если это допустимо, значит, это допустимо для всех кандидатов, – продолжает Бабарико. – То есть я могу точно так же использовать административный ресурс всех предприятий? Точно так же могу оскорбительно или неверно высказываться о всех претендентах в президенты и мне тоже за это ничего не будет? Если мы получим подтверждение этого, значит, будут вот такие выборы».

Виктор Бабарико требует, чтобы ЦИК:

  • отказал в регистрации Лукашенко кандидатом (если окажется, что он использует должностное положение) или вынес предупреждение;
  • признал недостоверными все подписи, собранные под давлением, «за зачет» или через угрозы.
  • предоставил Бабарико возможность выступить публично с опровержением слов Лукашенко о нем;
  • разрешил сторонникам Бабарико собирать подписи там, где это делали сборщики за Лукашенко, и теми же методами.

Обложка: babariko.by.

Читайте по теме: «Если человек соврет, через пять лет его не будет». Виктор Бабарико о Лукашенко, выборах и экономике Беларуси

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Претендующий на пост президента Беларуси Виктор Бабарико подал в ЦИК обращение о том, как во время избирательной кампании игнорируется закон. Об этом пишут на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава КГБ: То, что сейчас происходит, мы знали об этом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика