Появились доказательства, что беларусов заставляют подписываться за президента. Бабарико отнёс их в ЦИК

Источник материала: KYKY

Претендующий на пост президента Беларуси Виктор Бабарико подал в ЦИК обращение о том, как во время избирательной кампании игнорируется закон. Об этом пишут на официальном сайте Виктора.

Нарушения, о которых Бабарико решил сообщить Центризбиркому, вряд ли для кого-то станут неожиданностью. К ним отнесли принуждение подписываться за действующего президента; оскорбительные высказывания, которые Александр Лукашенко позволяет себе в адрес других претендентов в кандидаты; а также противоправные действия против членов инициативных групп.

В беседе с TUT.by Бабарико заявил , что у него есть данные и скриншоты, которые показывают, что в вузах, на предприятиях, в общественных объединениях на людей оказывают давление. А в нынешних выступлениях президента и в государственных СМИ, считает Виктор, часто проскакивает информация, которую можно расценивать как нарушающую закон. «Когда говорят, например: «Финансируется из-за рубежа» – это прямое нарушение, – объясняет Бабарико. – Если у вас есть факты – предъявите, если их нет – это клевета. Ну и, конечно, противоправные действия [задержания], которые происходят. Весь этот комплекс нарушений мы свели в Декларацию о честных выборах, и делаем первый шаг, чтобы ей следовать: собрали материалы, скриншоты и подали все это в ЦИК. ЦИК обязан нам ответить по отдельным положения в течение трех дней, по другим – в течение десяти».

Бабарико не раскрыл конкретные факты, отданные в ЦИК, но подчеркнул, что среди них есть обращение студентов, которых ректор во время учебного процесса просил приходить с паспортами и оставлять подпись за Александра Лукашенко. Те, кто этот сделал, получили автомат за экзамен. Все это попало на аудиозаписи, которые предоставили ЦИКу.

«Мы хотим понять: если это допустимо, значит, это допустимо для всех кандидатов, – продолжает Бабарико. – То есть я могу точно так же использовать административный ресурс всех предприятий? Точно так же могу оскорбительно или неверно высказываться о всех претендентах в президенты и мне тоже за это ничего не будет? Если мы получим подтверждение этого, значит, будут вот такие выборы».

Виктор Бабарико требует, чтобы ЦИК:

отказал в регистрации Лукашенко кандидатом (если окажется, что он использует должностное положение) или вынес предупреждение;

признал недостоверными все подписи, собранные под давлением, «за зачет» или через угрозы.

предоставил Бабарико возможность выступить публично с опровержением слов Лукашенко о нем;

разрешил сторонникам Бабарико собирать подписи там, где это делали сборщики за Лукашенко, и теми же методами.

Обложка: babariko.by.