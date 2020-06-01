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Глава КГБ: То, что сейчас происходит, мы знали об этом
Источник материала: Tut.by
Председатель КГБ Валерий Вакульчик, докладывая президенту информацию о ходе предвыборной кампании, заявил, что ведомство в полном объеме владеет ситуацией. Фрагмент доклада показали в эфире телеканала
— Ничего удивительного и такого неожиданного сейчас у нас не происходит и не произошло. То, что сейчас происходит, мы знали об этом, и мы докладывали вам, — сказал Вакульчик, обращаясь к Лукашенко.
— Подтверждаю, — смеясь, согласился президент.
— Единственное, там может быть какие-то частности, которые мы уже подкорректировали, мы абсолютно в полном объеме владеем этой ситуацией, — добавил глава КГБ.
Напомним, 1 июня президент Беларуси принял с докладом главу КГБ. Александр Лукашенко
— Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет.
Он также высказался о том, что белорусам никто не мешает дискутировать, но это должно происходить в рамках закона, а в стране должен быть порядок.
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Председатель КГБ Валерий Вакульчик, докладывая президенту информацию о ходе предвыборной кампании, заявил, что ведомство в полном объеме владеет ситуацией.
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