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Глава КГБ: То, что сейчас происходит, мы знали об этом

01.06.2020 15:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Председатель КГБ Валерий Вакульчик, докладывая президенту информацию о ходе предвыборной кампании, заявил, что ведомство в полном объеме владеет ситуацией. Фрагмент доклада показали в эфире телеканала «Беларусь-1».


Валерий Вакульчик. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Ничего удивительного и такого неожиданного сейчас у нас не происходит и не произошло. То, что сейчас происходит, мы знали об этом, и мы докладывали вам, — сказал Вакульчик, обращаясь к Лукашенко.

— Подтверждаю, — смеясь, согласился президент.

— Единственное, там может быть какие-то частности, которые мы уже подкорректировали, мы абсолютно в полном объеме владеем этой ситуацией, — добавил глава КГБ.

Напомним, 1 июня президент Беларуси принял с докладом главу КГБ. Александр Лукашенко сказал, что не допустит майдана в стране в преддверии президентских выборов, которые намечены на 9 августа.

— Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов или в день президентских выборов. Всех этих майданутых хочу предупредить, что майданов в Беларуси не будет.

Он также высказался о том, что белорусам никто не мешает дискутировать, но это должно происходить в рамках закона, а в стране должен быть порядок.

 
 
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Председатель КГБ Валерий Вакульчик, докладывая президенту информацию о ходе предвыборной кампании, заявил, что ведомство в полном объеме владеет ситуацией.
 
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