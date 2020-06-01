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Лукашенко: Майданов в Беларуси не будет

01.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Майданов в Беларуси не будет. О ситуации, которая разворачивается вокруг предстоящих президентских выборов в стране, Александр Лукашенко говорил сегодня на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком. Глава государства отметил: дестабилизации обстановки допустить нельзя. А ведущая роль в защите независимости Беларуси лежит на комитете госбезопасности, передает телеканал «МИР 24».

«Мы абсолютно знаем цели, которые преследуют тут отдельные ветродуи. Эти цели нам ясны: устроить нам майданчик в преддверии президентских выборов. Хочу вас предупредить и всех, кто нас услышит, что майданов в Беларуси не будет. Мы никогда не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране. Мы никому не будем закрывать рот. Пожалуйста – определены места в Минске и во всех городах точки, где можно вести дискуссию. Но Комитет госбезопасности вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона», – сказал Лукашенко.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом президент Беларуси заявил сегодня на встрече с председателем КГБ Валерием Вакульчиком.
 
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