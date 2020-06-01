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Из-за эпидемии минские власти снизили налоги почти всем, кроме баров и ресторанов: для них скидок нет

01.06.2020 17:25 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Минске определились, какие экономические виды деятельности больше всего пострадали от пандемии и кому сильнее всех нужна поддержка. Об этом написал Мингорисполком в своем телеграм-канале.

На помощь могут рассчитывать юридические лица и ИП, которые занимаются транспортной (кроме такси), почтовой и курьерской деятельностью, складированием, пассажироперевозками, терминалами, услугами автостоянок, а также услугами по временному проживанию и питанию. Для них во II и III кварталах 2020 года аренду земли, оплату налогу на недвижимость и земельного налога сбросят вдвое.

Эта же мера касается и тех, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудования. Исключение – аренда и лизинг автомобилей. Размеры налогов упадут и для тех, кто занимается ремонтом обуви, мебели, одежды, стиркой и химчисткой. Льготы предусмотрены для парикмахерских и косметических салонов, ремонта компьютеров, ноутбуков, принтеров и электронной бытовой техники, бытовой электрической и садовой техники.

А вот кафе, рестораны и бары (между прочим, признанные президентским указом пострадавшими от пандемии) таких скидок не получат. Kp.by напоминает, что их выручка кое-где упала аж на 99%, многие закрыли насовсем или приостановили бизнес.

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Теги: Минск
 
 
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В Минске определились, какие экономические виды деятельности больше всего пострадали от пандемии и кому сильнее всех нужна поддержка. Об этом написал...
 
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