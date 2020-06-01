Мингорисполком назвал виды экономической деятельности, которые получат поддержку

Источник материала: Ежедневник

В столице утвержден перечень видов экономической деятельности наиболее подверженных воздействию эпидемиологической ситуации и нуждающихся в поддержке.

В Мингорисполкоме отметили, что для субъектов хозяйствования, работающих в этих отраслях, в два раза снизят предстоящую во втором и третьем кварталах оплату аренды за землю, налога на недвижимость и земельного налога.

Так, на поддержку могут рассчитывать юридические лица и индивидуальные предприниматели, основной вид деятельности которых транспортная, почтовая и курьерская деятельность, складирование.

Как сказано в сообщении, здесь преференции распространяются на пассажирские перевозки, терминалы, услуги автомобильных стоянок, транспортную обработку грузов, складирование и хранение, а также на весь транспорт за исключением такси.

Также получит поддержку бизнес, который оказывает услуги по временному проживанию и питанию - льготы получат гостиницы, базы отдыха, хостелы. Исключение составят кафе, рестораны, бары и пр.

В сфере административных и вспомогательных услуг помощь окажут тем, кто занимается туризмом, организацией конференций и выставок, сдает в аренду и лизинг развлекательное и спортивное оборудования, за исключением аренды и лизинга автомобилей.

В образовательной сфере Образование поддержка распространяется только на дошкольное образование и деятельность школ подготовки и переподготовки водителей транспортных средств.

Сообщается, что преференции затронут широкий перечень видов деятельности в области культуры, искусства, развлечений, отдыха и спорта за исключением организации азартных игр и лотерей.

Аналогично будет оказана помощь организациям, которые предоставляют такие услуги, как ремонт обуви, мебели, одежды, стирка, химчистка, парикмахерские и косметические услуги, ремонт компьютеров, ноутбуков, принтеров и электронной бытовой техники, бытовой электрической и садовой техники, за исключением услуг по организации похорон и предоставление связанных с ними услуг.

«Данная мера позволит субъектам хозяйствования продолжить стабильную работу, сохранить рабочие места, своевременно выплачивать заработную плату», - отмечается в письме.