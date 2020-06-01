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Глюкоза показала селфи без макияжа
Источник материала: ОНТ
Российская певица Глюкоза показала в сториз в Instagram фото без макижа.
Артистка поделилась с подписчиками, как она в домашних условиях следит за собой. Звезда устроила себе процедуры по уходу за лицом и сделала селфи.
На кадрах распаренная Глюкоза предстала без косметики, обмотав голову полотенцем.
Снимок опубликован на странице «На каблуках» в Facebook.
Недавно певица Наташа Королева
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Российская певица Глюкоза показала в сториз в Instagram фото без макижа. Артистка поделилась с подписчиками, как она в домашних условиях следит за собой. Звезда...
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