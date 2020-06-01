Глюкоза показала селфи без макияжа

Источник материала: ОНТ

Российская певица Глюкоза показала в сториз в Instagram фото без макижа.

Артистка поделилась с подписчиками, как она в домашних условиях следит за собой. Звезда устроила себе процедуры по уходу за лицом и сделала селфи.

На кадрах распаренная Глюкоза предстала без косметики, обмотав голову полотенцем.

Снимок опубликован на странице «На каблуках» в Facebook.

Недавно певица Наташа Королева удивила поклонников своим видом . Королева располнела во время самоизоляции так, что некоторые не узнали ее.

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