Бабарико отнес в ЦИК заявление о нарушениях действующего президента

Предупреждение о высказывании ложной и оскорбляющей информации требует вынести в адрес Александра Лукашенко претендент на место президента экс-глава «Белгазпромбанка» Виктор Бабарико.

Об этом заявитель сообщил в своем аккаунте Facebook.

Бабарико подал в Центризбирком заявление о фактах многочисленных нарушений, которые произошли с начала избирательной кампании. В документе он привел список зафиксированных нарушений и цитаты из действующего законодательства.

Заявление опубликовано на официальном сайте Виктора Бабарико. Он отметил, что с начала кампании зафиксировано много нарушений. Есть данные и скриншоты, свидетельствующие о том, что в университетах, на предприятиях, в общественных объединениях людей принуждают подписываться за действующего президента, который использует преимущества должностного положения в интересах избрания.

«Я, Бабарико В.Д. был обвинен в том, что якобы распространяю не соответствующую действительности информацию («мелкий блеф и обман»), а также в том, что моя избирательная кампания финансируется иностранным капиталом, что является безусловным основанием для отказа в регистрации кандидата президента.

Поскольку я никогда не утверждал, что действующий Президент предлагал мне должность Премьер-министра, а также никогда не использовал денежные средства иностранных лиц для финансирования своей избирательной компании, то распространенные сведения являются заведомо ложными, позорят меня, Бабарико В.Д., и являются клеветой. Обращаю внимание, что эти высказывания сделаны публично в трудовом коллективе и освещены в средствах массовой информации», - говорится в тексте заявления.

Бабарико требует вынести Лукашенко предупреждение за нарушение ст. 47 ИК РБ, а ему предоставить возможность выступить публично с опровержением ложных сведений во всех средствах массовой информации, и на всех каналах, по которым были распространены порочащие его сведения.

31 мая Бабарико заявил о том, что онакануне им была создана Декларация о свободных выборах. Вслед за этим он отнес свое обращение в ЦИК омногочисленных нарушениях.

Напомним, в пятницу, 29 мая, Александр Лукашенко во время посещения Минского тракторного завода резко высказался о противниках на выборах. Эксперты отмечают, что такого раньше не было, и это приметы того, что кампания пройдет не так скучно, как обычно.

Президент намекнул, что Бабарико - пророссийский кандидат, и, возможно, ему предлагали должность премьер-министра в другой стране. «Но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется», - добавил он.

Про Валерия Цепкало Лукашенко сказал, что знает о нем некий компромат, а блогера Сергея Тихановского назвал «шелудивым».