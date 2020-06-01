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Citroen представил компактный кросс-седан C3L

01.06.2020 18:04 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В производственных программах мировых автопроизводителей для рынка Китая порой встречаются весьма интересные модели, о которых покупатели в других странах даже не догадываются. Одна из них была представлена накануне — это новый кросс-седан Citroen C3L, который у нас мог бы стать альтернативой Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway.


Создан простенький седан на основе компактного «паркетника» C3-XR, который дебютировал еще в 2014 году, а в начале прошлого года был модернизирован. У седана одинаковая с кроссовером колесная база (2,65 м), но в длину (4,5 м) он крупнее без малого на 20 см. Несмотря на пластиковый обвес по всему периметру кузова, заявленный дорожный просвет у C3L скромный — 14,7 см.


Интерьер седана идентичен интерьеру C3-XR — тут преобладает отделка жестким пластиком, по центру вписан 9-дюймовый экран мультимедиа-системы, цифровой приборной панели не предусмотрено, а у самых богатых версий в оснащении есть люк с электроприводом и камера заднего вида. Объем багажника равен внушительным 627 л, что на 207 л больше, чем у исходного «паркетника».


Под капотом C3L расположился 1,2-литровый бензиновый турбодвигатель с тремя цилиндрами, развивающий 116 л.с. В пару ему положены 6-ступенчатые коробки — «механика» или «робот» с двумя сцеплениями.


Совместное предприятие Dongfeng Peugeot-Citroen уже начало выпуск новых седанов — в продажу они поступят в ближайшее время. Стоимость базовой версии ожидается на уровне 90 тысяч юаней (12 600 долларов в пересчете).

 
 
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Компания Citroen показала в Китае седан Citroen C3L, который у нас мог бы стать альтернативой Lada Vesta Cross и Renault Logan Stepway.
 
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