Запасов хватит только на месяц: треть белорусов не готовы к потере работы

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Еще 23% опрошенных сказали, что их сбережений в кризисных условиях может хватить на месяц, 15% - на 2 месяца и 10% - на 3 месяца. И около 13% имеют сбережения на 4-5 месяцев и дольше.

На вопрос, какой поддержки они ждут от государства, те из опрошенных белорусов, чье положение ухудшилось, ответили:

запретить повышать цены на продукты - 55%;

снизить тарифы ЖКХ - 52,9% .

. 32,2% дали ответ - выплатить пособие, которого хватило бы на 2-3 месяца;

дали ответ - выплатить пособие, которого хватило бы на 2-3 месяца; 27,4% - уменьшить подоходный налог и другие налоги;

- уменьшить подоходный налог и другие налоги; 23,8% - дать отсрочку по выплате кредита;

- дать отсрочку по выплате кредита; 17,4% - повысить пенсию;

- повысить пенсию; 11,3% - запретить нанимателям увольнять людей.

- запретить нанимателям увольнять людей. 8,6% высказались за бесплатное питание в школах и отмену платы в детсадах;

высказались за бесплатное питание в школах и отмену платы в детсадах; еще 8,6% - за повышение детских пособий;

- за повышение детских пособий; 8,3% хотели бы помощи в поисках работы;

хотели бы помощи в поисках работы; 7,7% - за то, чтобы установить фиксированный курс доллара;

- за то, чтобы установить фиксированный курс доллара; 5,3% - за повышение пособия по безработице;

- за повышение пособия по безработице; 3% - не нуждаются в помощи государства.

Чтобы понять, что люди думают о пандемии, эксперты опросили 1005 человек в возрасте 18-64 года из разных регионов. По сравнению с результатами апрельского опроса, настроения за месяц существенно не изменились. На первом месте остаются экономические проблемы. Жители населенных пунктов с населением до 5 тыс. человек больше других опасаются снижения зарплат и роста безработицы.



Фото: Myfin.by

73% из тех, у кого снизились доходы, ожидают дальнейшего их снижения.

По отраслям по сравнению с апрельским опросом, доля респондентов, столкнувшихся с сокращением доходов,

выросла в сфере транспорта и связи (она составила 63,5% в мае), а также в промышленности ( 55,4% в мае);

в мае), а также в промышленности ( в мае); осталась практически на прежнем уровне в сфере IT,

уменьшилась в торговле, строительстве, здравоохранении, сельском хозяйстве, финансовой деятельности.

Чаще чувствовали падение доходов предприниматели, те, кто работает неполный день, работники сферы обслуживания и люди с доходом до 400 рублей в месяц, а реже — молодежь (18-24 года) и зарабатывающие 1000 рублей и более.

На вопрос «в основном за счет чего уменьшился доход», основными причинами в ходе опроса белорусы назвали: