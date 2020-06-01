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Запасов хватит только на месяц: треть белорусов не готовы к потере работы
Источник материала: Myfin
Еще 23% опрошенных сказали, что их сбережений в кризисных условиях может хватить на месяц, 15% - на 2 месяца и 10% - на 3 месяца. И около 13% имеют сбережения на 4-5 месяцев и дольше.
На вопрос, какой поддержки они ждут от государства, те из опрошенных белорусов, чье положение ухудшилось, ответили:
Чтобы понять, что люди думают о пандемии, эксперты опросили 1005 человек в возрасте 18-64 года из разных регионов. По сравнению с результатами апрельского опроса, настроения за месяц существенно не изменились. На первом месте остаются экономические проблемы. Жители населенных пунктов с населением до 5 тыс. человек больше других опасаются снижения зарплат и роста безработицы.
73% из тех, у кого снизились доходы, ожидают дальнейшего их снижения.
По отраслям по сравнению с апрельским опросом, доля респондентов, столкнувшихся с сокращением доходов,
Чаще чувствовали падение доходов предприниматели, те, кто работает неполный день, работники сферы обслуживания и люди с доходом до 400 рублей в месяц, а реже — молодежь (18-24 года) и зарабатывающие 1000 рублей и более.
На вопрос «в основном за счет чего уменьшился доход», основными причинами в ходе опроса белорусы назвали:
Источник: Myfin.by
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73% из тех белорусов, у кого снизились доходы, ожидают дальнейшего их снижения. В ходе очередного опроса белорусов, проведенного BEROC и SATIO в мае, 33% респондентов...
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