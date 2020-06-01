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Запасов хватит только на месяц: треть белорусов не готовы к потере работы

01.06.2020 18:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

Еще 23% опрошенных сказали, что их сбережений в кризисных условиях может хватить на месяц, 15% - на 2 месяца и 10% - на 3 месяца. И около 13% имеют сбережения на 4-5 месяцев и дольше.

На вопрос, какой поддержки они ждут от государства, те из опрошенных белорусов, чье положение ухудшилось, ответили:

  • запретить повышать цены на продукты - 55%;
  • снизить тарифы ЖКХ - 52,9%.
  • 32,2% дали ответ - выплатить пособие, которого хватило бы на 2-3 месяца;
  • 27,4% - уменьшить подоходный налог и другие налоги;
  • 23,8% - дать отсрочку по выплате кредита;
  • 17,4% - повысить пенсию;
  • 11,3% - запретить нанимателям увольнять людей.
  • 8,6% высказались за бесплатное питание в школах и отмену платы в детсадах;
  • еще 8,6% - за повышение детских пособий;
  • 8,3% хотели бы помощи в поисках работы;
  • 7,7% - за то, чтобы установить фиксированный курс доллара;
  • 5,3% - за повышение пособия по безработице;
  • 3% - не нуждаются в помощи государства.

Чтобы понять, что люди думают о пандемии, эксперты опросили 1005 человек в возрасте 18-64 года из разных регионов. По сравнению с результатами апрельского опроса, настроения за месяц существенно не изменились. На первом месте остаются экономические проблемы. Жители населенных пунктов с населением до 5 тыс. человек больше других опасаются снижения зарплат и роста безработицы.


Фото: Myfin.by

73% из тех, у кого снизились доходы, ожидают дальнейшего их снижения.

По отраслям по сравнению с апрельским опросом, доля респондентов, столкнувшихся с сокращением доходов,

  • выросла в сфере транспорта и связи (она составила 63,5% в мае), а также в промышленности (55,4% в мае);
  • осталась практически на прежнем уровне в сфере IT,
  • уменьшилась в торговле, строительстве, здравоохранении, сельском хозяйстве, финансовой деятельности.

Чаще чувствовали падение доходов предприниматели, те, кто работает неполный день, работники сферы обслуживания и люди с доходом до 400 рублей в месяц, а реже — молодежь (18-24 года) и зарабатывающие 1000 рублей и более.

На вопрос «в основном за счет чего уменьшился доход», основными причинами в ходе опроса белорусы назвали:

  • уменьшение заказов, клиентов - 35,5%;
  • сокращение зарплат - 27%;
  • сокращение количества рабочих дней - 25%;
  • отмена премии - 22,3%;
  • отправка в отпуск за свой счет - 20,3%.

Источник: Myfin.by
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Теги: Минск
 
 
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73% из тех белорусов, у кого снизились доходы, ожидают дальнейшего их снижения. В ходе очередного опроса белорусов, проведенного BEROC и SATIO в мае, 33% респондентов...
 
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