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Брестское «Динамо» победило «Рух», БАТЭ было сильнее «Ислочи». Итоги матчей 11-го тура ЧБ по футболу

01.06.2020 18:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге» по футболу прошли три встречи 11-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первое в истории «Беларусбанк – высшей лиги» брестское дерби прошло 31 мая. В матче 11-го тура новичок турнира «Рух» встречался с действующим чемпионом «Динамо». Номинальные хозяева поля открыли счет – на 14-й минуте мяч в цель отправил Диалло. Вскоре фавориты отыгрались – после добивания отличился Кисляк.

Брестское «Динамо» победило «Рух», БАТЭ было сильнее «Ислочи». Итоги матчей 11-го тура ЧБ по футболу

А вот следующий гол зрители увидели лишь на 72-й минуте, когда Савицкий с пенальти вывел «Динамо» вперед. В оставшееся время все тот же Савицкий провел свой второй мяч, а точку поставил Лаптев. 4:1 – победа «Динамо».

Результативный матч 31 мая выдали РЦОР-БГУ и «Витебск»: ничья – 3:3. А лидер турнира БАТЭ обыграл «Ислочь» – 1:0.

Брестское «Динамо» победило «Рух», БАТЭ было сильнее «Ислочи». Итоги матчей 11-го тура ЧБ по футболу

1 июня закроет программу тура поединок между «Минском» и «Слуцком».

Люди в материале: Абдулайе Диалло, Павел Савицкий, Сергей Кисляк

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. В «Беларусбанк – высшей лиге» по футболу прошли три встречи 11-го тура, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первое в истории...
 
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