Александр Федута: В этой системе стыдно только «бывшим»

Очевидно (по крайней мере, мне, просмотревшему ролик, предусмотрительно выставленный в интернете), что гродненское происшествие действительно было отрепетировано. Все участники действия со стороны, так сказать, «правоохранительных органов», точно знали, что и в какой последовательности будет происходить. И друг друга знали если не в лицо, закрытое маской (не было бы счастья, да пандемия помогла), то уж по одежде точно. И процесс репетиции в данном случае кажется гораздо более важным, чем сам спектакль, пишет политолог Александр Федута в колонке на сайте

Представьте себе милиционера. Не «паденыша». Любого нормального милиционера, каким, вероятно, до своего падения был и этот, говоря словами президента, «чей-нибудь сын». Он ведь юрфак какой-нибудь заканчивал. Иногда – милицейскую академию. Ему точно там говорили, что проституция – это плохо. Даже Олег Гайдукевич знает, что это плохо – не зря публично отказался быть проституткой. И сейчас этот милиционер, учившийся, возможно, с исключительно хорошими результатами, оказывается в ситуации, когда проститутка оказывается его партнершей. Не в постели. По жизни.

Или ему не сказали, кто она? Могли не сказать, боясь, что невинного мальчика, «чьего-нибудь сына», просто стошнит от неожиданности. Значит, начальство, которое разработало весь этот, мягко говоря, скетч, достойный худшей из команд, выступавшей у г-на Муковозчика в белорусском КВНе, понимало реакцию своего подчиненного. Но сработало: не в постели, не на «субботнике», – значит, можно. Схавает. Не пипл схавает – подчиненный. Куда же ему деваться? Или он с дубинкой, или на него с дубинкой – такова логика начальства. Так что дубинку он не отдаст, даже если падет ради этого ниже плинтуса, из-под которого выползают, как правило, тараканы.









Фото: Таня Капитонава / «Белсат»





Ощущение бесстыжести происходившего, вероятно, – главный итог того задержания. Но прошедшая неделя показала наши правоохранительные органы и с другой стороны. В Минске и в Гомеле к столикам, вне очереди, подошли люди в милицейской форме (в столице молодому человеку еще и эскорт в виде двух омоновцев выделили), чтобы сказать: ваши акции не санкционированы.

Не будем спорить. Вероятно, молодые люди не знают избирательного кодекса и не учитывают, что санкцией на сбор подписей за выдвижение кандидатов является удостоверение члена инициативной группы. Но показательно другое – как быстро они ретировались с места события. В Минске просто ускоренным шагом удалились прямо в здание крытого рынка. Наверное, знали цену своей правоте в базарный день. То есть, порядок наводить они не стали. Не захотели падать так низко, как их гродненский сотоварищ по профессии?





Порочность власти состоит не только в том, что она пытается сохраниться у кормушки любой ценой. А в том, что она лишает представителей правоохранительных органов – и не только их одних – чувства собственного достоинства. Милиционер выступает партнером проститутки. Сотрудник КГБ вынужден закрывать глаза на явную коррупцию в высших органах власти, если не получил соответствующего разрешения на исполнение закона. Директор гимназии размещает в аккаунте социальной сети тексты с ошибками, за которые ее ученики получили бы неудовлетворительную оценку. Врач позволяет уволочь из больницы человека с сотрясением мозга в тюремную камеру. Историк обличает соперников власти как популистов, забывая о популизме самой власти. Журналист, захлебываясь от напускного трагизма, читает врученный ему и насквозь лживый текст.









Меня порадовало то, что в последние дни вдруг заговорили бывшие сотрудники милиции. Пик пришелся как раз на очередь подписантов в Минске, когда перед микрофоном журналиста Радио Свобода Антона Трофимовича оказался бывший следователь, рассказавший, как он пытается добиться правды по делу об исчезновении Виктора Гончара и Анатолия Красовского. И сказал, что ему – стыдно.





После отставки. Но спасибо, что сказал. Мог и не говорить.





Спасибо всем тем юристам (бывшим следователям, милиционерам и т.д.), кто давал в эти дни комментарии. Проблема в том, что вы – бывшие, а значит, уже не влияете на события. Если влияете, то лишь в качестве комментаторов происходящего. Но, может быть, услышав вас, постыдится еще кто-то из ваших коллег.





Будем верить.











