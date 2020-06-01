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Дома под Минском дороже миллиона. Посмотрите, как в ландшафтный дизайн удачно вписаны теплицы

01.06.2020 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Работа на грядках и в теплице для многих — это способ отдохнуть, переключиться после работы, а главное — насладиться процессом, наблюдая, как маленькие семена всего за несколько месяцев превращаются в плодоносящие растения. Мы уже писали о знаменитостях, которые любят заниматься огородничеством. Сегодня предлагаем подборку белорусских красивых домов стоимостью от миллиона рублей, владельцы которых на своих участках с ландшафтным дизайном поставили и теплицы.

Особняк в Боровлянах за 2,12 млн рублей

Описание коттеджа начинается так: «Приезжайте, чтобы увидеть это великолепное, роскошное место — и вы захотите здесь жить!».


Фото с сайта realt.by

Фотографий интерьера нет, но в объявлении сказано: «Дизайн дома выполнен в стиле эклектика из строительных материалов производства Испании и Италии. Часть мебели в доме — это антикварная итальянская мебель, а остальная выполнена по индивидуальным эскизам под заказ. Все лаконично, дорого и изысканно».

Общая площадь коттеджа — 287 кв. м. Территория занимает 19 соток, соседние участки не примыкают — «расположение дома является изюминкой для тех, кто ищет тишину, уединение и природу».


Фото с сайта realt.by

Помимо жилых комнат и технических помещений есть терраса, отдельно стоящая баня, а на облагороженном участке — большая теплица.

Дом в Юхновке за 2 млн рублей

В объявлении дом описывается как «премиум-класса коттедж 100% готовности с мебелью, спа-комплексом с бассейном и участком 18 соток, примыкающим к лесу. Напротив участка — Юхновский биосферный заказник, санаторно-курортная зона».


Фото с сайта realt.by

Особняк — в три уровня, общей площадью 481,4 кв. м. Помимо стандартных помещений есть бильярдная, комната отдыха с тренажёрным залом, беседка-барбекю.


Фото с сайта realt.by

На приусадебном участке — сад, ручей с водопадом, а также теплица и клетка для домашних птиц.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Коттедж в Ждановичах за 1,66 млн рублей

Дом — четырехуровневый, общая площадь — 582 кв. м. На плане мы насчитали шесть жилых комнат. Все помещения очень просторные. Есть сауна, бассейн, бильярдная. На каждом этаже — санузлы.


Фото с сайта realt.by

Описания интерьера нет, но, судя по фотографиям, все выглядит достойно.


Фото с сайта realt.by

Площадь участка — 20 соток. Помимо декоративных растений здесь растут овощные культуры — на грядках и в теплице.

Также на приусадебном участке есть беседка с камином. «Перед въездом — небольшая парковая зона».


Фото с сайта realt.by

Дом в Тарасово за 1,43 млн рублей

Особняк состоит из просторной кухни-гостиной с камином, жилых комнат, нескольких санузлов, а также бани (хамама с джакузи для троих человек), игровой комнаты, мастерской, гаража с зарядной станцией для электромобиля и помещений технического назначения. Общая площадь застройки — 374,1 кв. м.


Фото с сайта realt.by

Интерьер очень стильный, отделка — из дорогих материалов. Например, на полу второго этажа уложен дубовый паркет со вставками из красного дерева.


Фото с сайта realt.by

На участке площадью 14,74 сотки с ландшафтным дизайном расположены закрытая терраса 41,13 квадратного метра с русской печью, домик для садового инвентаря, парник, сад с плодовыми деревьями.


Фото с сайта realt.by

Особняк в Городище за 1,28 млн рублей

Общая площадь дома — 343,8 кв. м. Это три жилые комнаты, два санузла, сауна, комната отдыха, бассейн 8×3 м с противотоком, гидромассажером и гейзером, сауна — из канадского кедра и абаша.


Фото с сайта realt.by

Внутри — дизайнерский ремонт. Примечательно, как премиум-вещи здесь удачно сочетаются с мебелью "Икеа".

Из начинки — оптоволокно, сигнализация и видеонаблюдение, 2 телефонные линии, 2 спутниковые системы плюс ЗАЛА, компьютерная сеть и WI-Fi по всей территории (роутер Apple), проектор HD и Apple TV.


Фото с сайта realt.by

Дом расположен на участке 15 соток. Помимо ожидаемого для такого уровня домов газона, есть пруд с искусственным ручьем, отапливаемый гараж, теплица, беседка 90 кв. м c камином, горячей водой, газовой плитой, газовым грилем. Также имеются две террасы, винный погреб под беседкой, хозяйственная постройка для снегоуборочной машины, газонокосилки, велосипедов и лыж.


Фото с сайта realt.by

Дом расположен в живописном месте. «В шаговой доступности — зона отдыха, озеро, лес, грязеводолечебница», — сказано в объявлении.

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Теги: Минск
 
 
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Нашли дорогие и красивые дома под Минском, на участках которых помимо декоративных насаждений есть и теплицы.
 
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