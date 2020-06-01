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Новости экономики за 01.06.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что позволило повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты? Почему с началом лета подорожало отопление, а также кто и когда может ввозить в Беларусь электромобили без уплаты НДС? Деловые новости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЛЕСХОЗЫ В 2020 ГОДУ ПЛАНИРУЮТ ПРОДАТЬ ОКОЛО 20 ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Минлесхоз опубликовал график продажи неиспользуемой недвижимости. До конца этого года лесхозы планируют вовлечь в хозяйственный оборот около 20 объектов. Это административные и складские помещения, здания охотничьих комплексов, объекты физкультурно-оздоровительного и спортивного назначения, баня и тому подобное.
Условия приобретения будут весьма выгодные: одно из зданий даже предложат за базовую величину, то есть за 27 рублей. Планируется, что все сделки будут завершены до декабря.
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Новости Беларуси. Что позволило повысить экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты? Почему с началом лета подорожало отопление, а также кто и когда может ввозить...
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