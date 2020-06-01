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Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси

01.06.2020 18:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси

С 1 июня на всей территории Беларуси снимаются ограничения на посещение лесов. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства.

Снятие ограничений в ведомстве связали с стабилизацией ситуации с пожарами в лесах. «В Беларуси прошли дожди, и пожароопасная обстановка стабилизировалась, снизился класс пожарной опасности. Так что сейчас нет оснований для ограничительных мер», – отмечается в сообщении.

Напомним, на сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов. 

Фото: БЕЛТА

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С 1 июня на всей территории Беларуси снимаются ограничения на посещение лесов. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Снятие ограничений в ведомстве...
 
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