|
Ограничения на посещение лесов сняты на всей территории Беларуси
Источник материала: ОНТ
С 1 июня на всей территории Беларуси снимаются ограничения на посещение лесов. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства.
Снятие ограничений в ведомстве связали с стабилизацией ситуации с пожарами в лесах. «В Беларуси прошли дожди, и пожароопасная обстановка стабилизировалась, снизился класс пожарной опасности. Так что сейчас нет оснований для ограничительных мер», – отмечается в сообщении.
Напомним, на сайте Министерства лесного хозяйства размещена интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 1 июня на всей территории Беларуси снимаются ограничения на посещение лесов. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Снятие ограничений в ведомстве...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)