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Беларусь повышает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

01.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Наблюдающийся в последнее время рост нефтяных котировок на мировых баржах позволяет Беларуси поднять экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 1 июня они прибавляют порядка 20 %. Это касается вывозимых за пределы таможенной территории ЕАЭС сырой нефти, прямогонного и товарных бензинов, дизеля, различных масел и других продуктов нефтепереработки.

Предыдущее изменение ставки вывозных пошлин было месяц назад, 1 мая. Тогда на фоне обвала мирового рынка они были резко снижены.

Больше новостей экономики за 1 июня здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Наблюдающийся в последнее время рост нефтяных котировок на мировых баржах позволяет Беларуси поднять экспортные пошлины на нефть и...
 
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