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Во французских Альпах 20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров

01.06.2020 19:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во французских Альпах погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастные случаи произошли в минувшие выходные.

Во французских Альпах 20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров

Во французских Альпах 20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров

20-летние лыжники упали с высоты нескольких сотен метров. Один из них скончался на месте, второго лыжника на вертолете доставили в больницу. Позже спасательные бригады обнаружили также тело 60-летнего мужчины. Выяснилось, что он следовал в один из приютов и, вероятнее всего, сорвался с горной дороги.

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Новости Франции. Во французских Альпах погибли два человека, еще один пострадал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несчастные случаи произошли в...
 
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