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Суздальцев: На входе в избирательную кампанию Лукашенко оказался «босый и голый»

01.06.2020 18:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что Лукашенко не сможет удержать власть в Беларуси без поддержки Путина. И решающий разговор двух лидеров может состояться 24 июня. В этот день в Москве пройдет Парад Победы, на который приглашен и белорусский президент.


Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости


«Начавшийся сбор подписей подтвердил властям самые худшие их опасения – народ готов голосовать за кого угодно, кроме действующего главы государства», - пишет Андрей Суздальцев в своем блоге на сайте «Эхо Москвы».

По его мнению, «остановить протестное голосование почти невозможно, так как, как правило, все попытки властей вернуть себе симпатии электората в этом случае оказываются бесполезными. Более того, на конечном этапе протестное голосование буквально выжигает попытки легитимизировать подтасованный результат выборов».


«На входе в избирательную кампанию А. Лукашенко оказался «босый и голый». У него нет поддержки ни с Востока, ни с Запада», - пишет Суздальцев.


Как отмечает эксперт, чтобы избежать такого сценария Александру Лукашенко «ничего не останется, как, делая самые невероятные обещания, буквально броситься к Москве».

«Визит в Москву 24 июня на Парад Победы, который, между прочим, по идее полностью аннулирует минский парад от 9 мая, будет использован для «последнего разговора» с В. Путиным», - резюмирует российский политолог.
 
 
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Российский политолог Андрей Суздальцев считает, что Лукашенко не сможет удержать власть в Беларуси без поддержки Путина. И решающий разговор двух лидеров может...
 
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