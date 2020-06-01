Суздальцев: На входе в избирательную кампанию Лукашенко оказался «босый и голый»





Андрей Суздальцев. Фото: РИА Новости









«Эхо Москвы» . «Начавшийся сбор подписей подтвердил властям самые худшие их опасения – народ готов голосовать за кого угодно, кроме действующего главы государства», - пишет Андрей Суздальцев в своем блоге на сайте





По его мнению, «остановить протестное голосование почти невозможно, так как, как правило, все попытки властей вернуть себе симпатии электората в этом случае оказываются бесполезными. Более того, на конечном этапе протестное голосование буквально выжигает попытки легитимизировать подтасованный результат выборов».









«На входе в избирательную кампанию А. Лукашенко оказался «босый и голый». У него нет поддержки ни с Востока, ни с Запада», - пишет Суздальцев.









Как отмечает эксперт, чтобы избежать такого сценария Александру Лукашенко «ничего не останется, как, делая самые невероятные обещания, буквально броситься к Москве».





«Визит в Москву 24 июня на Парад Победы, который, между прочим, по идее полностью аннулирует минский парад от 9 мая, будет использован для «последнего разговора» с В. Путиным», - резюмирует российский политолог.