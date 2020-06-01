Дмитриев: Люди впервые за долгое время связывают свои надежды с выборами

"Солидарность" . В воскресенье Андрей Дмитриев и его команда собирали подписи в Солигорске и Слуцке. На пикете у торгового центра «Маяк» немноголюдно. Прохожие останавливаются у стенда «Говори правду», пишет





— Подписывайтесь! — предлагает Дмитриев.





— А мы не знаем за кого, — признаются некоторые.





— За меня, — раскрывает карты претендент на президентский пост. — 39 лет, женат, трое детей, есть собака и кошка.





— Нам бы таракана прихлопнуть! — отзывается мужчина средних лет.





— Ой, а кто это? — спрашивает женщина предпенсионного возраста, сравнивая Дмитриева на плакате и Дмитриева, стоящего перед ней.





— Так это же я!





— Правда? — удивляется случчанка. — Вы так похудели. Что с вами случилось?





Женщина не взяла с собой паспорт и отправляет подписаться мужа — у него документы в машине.









Двое мужчин подходят пообщаться — они подписчики блога Сергея Тихановского, но это не мешает им отдать голос и за Андрея Дмитриева. Один из них в черной маске вышел, чтобы охранять пикет Светланы Тихановской.









— После того, что случилось в Гродно , могут быть провокации, а сборщик подписей сидит целый день один, вот организовали дежурство, — объясняет мужчина.





— Не снимайте меня, — просит женщина лет 35-ти. — Я подпишусь, потому что все надоело, но, наверное, все равно сами знаете кого выберут, — добавляет она устало.





— Есть вещи, на которые жалуются все люди, — говорит Андрей Дмитриев. — Зарплаты такие, что на них не прожить.





— И даже в шахтерском городе? — уточняю.





— Да. Сегодня в Солигорске на наш пикет пришел человек, который сказал, что он обычный шахтер. Говорит, что цена за тонну (удобрений – прим «С») упала, и эту проблему решают за счет его зарплаты, а не за счет зарплаты директора.





Пенсионер, который в прошлом работал в шахте, жаловался, что за работу на вредном производстве доплачивают, но не включают это в стаж, что влияет и на пенсию.





В Лиде медсестра рассказывала о том, что получает 350 рублей в месяц — никаких надбавок и выплат: «Я получаю зарплату, и у меня главный вопрос: мне заплатить коммуналку или купить продукты?»





По словам Андрея Дмитриева, во всех регионах люди жалуются на хамство власти.





— Такое ощущение что к нам относятся как к скоту. Люди увидели во время пандемии, что власти плевать на людей, она думает только о себе. Люди говорят: мы им не нужны, им надо, чтобы мы работали и обеспечивали им хорошую жизнь.





Люди выглядят уставшими. Главное, о чем все говорят: «Мы дожили до того, что должны думать, как нашим детям уехать из страны, чтобы построить нормальную жизнь».





По мнению лидера «Говори правду», в сравнении с двумя предыдущими президентскими кампаниями, сейчас произошла политизация общества:





— Люди впервые за долгое время связывают свои надежды с изменениями на выборах. Даже не веря, они все равно хотят этих перемен.





Я понимаю нервную реакцию власти, которая все это видит, и нервишки начинают шалить.









Дмитриев отмечает, что никто из тех, с кем он говорил, не хочет крови:





— В 2015 году я не раз слышал: «Давайте только не как в Украине». Разница между той кампанией и нынешней в том, что 5 лет назад это было поводом вообще не участвовать — игнорировать выборы. Сейчас говорят: давайте не как в Украине, но я подпись поставлю и буду участвовать. Мы всем объясняем: «Мы за бескровный сценарий, но хорошо бы, чтобы за такой же сценарий была и власть».





Андрей Дмитриев считает, что площадь очень опасна и не видит необходимости звать туда людей.





— Потому что, на мой взгляд, это может привести к таким последствиям, от которых мы можем не выкарабкаться всей страной.





Когда люди спрашивают «а что нам делать?», мы говорим: идите в наблюдатели. Давайте сделаем так, чтобы ни на одном участке невозможен был подсчет без нашего присутствия. Давайте покажем, кто сегодня как голосует и как считает. Надо помнить: после 9 августа, наступит 10-е и так далее.





Не принципиально, когда придут перемены. Нужно, чтобы они наконец наступили. Я буду считать победой, если все люди, которые сейчас пришли в политику, после 9 августа продолжат работать на перемены в Беларуси, — заключает собеседник.