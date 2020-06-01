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В парламенте считают недопустимым использовать сбор подписей для нагнетания социальной напряженности

01.06.2020 20:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В белорусском парламенте считают недопустимым использовать сбор подписей избирателей не для поддержки потенциальных кандидатов в президенты, а для нагнетания социальной напряженности. Об этом говорится в заявлении Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей, сообщает БЕЛТА.

В парламенте считают недопустимым использовать сбор подписей для нагнетания социальной напряженности

Постоянная комиссия выражает обеспокоенность обстановкой, которая складывается во время сбора подписей при выдвижении кандидатов в президенты. "Считаем недопустимым использование формата сбора подписей не для поддержки потенциальных кандидатов в президенты, а в целях манипулирования сознанием людей, нагнетания социальной напряженности и спекуляции на сложной экономической и санитарно-эпидемиологической ситуации, с последствиями которой сегодня борются все страны мира", - подчеркивается заявлении.

"Безответственность отдельных инициативных групп, искажение действительности в социальных медиа, использование грязных политтехнологий под предлогом выборов не просто нацелены на нарушение общественного порядка, а имеют конечной целью создать раскол в обществе", - констатировали депутаты.

В связи с этим парламентарии призвали избирателей не поддаваться на возможные провокации, а всех участников политического процесса воздержаться от популистских деклараций и действовать в строгом соответствии с нормами Избирательного кодекса и других актов национального законодательства. "Результаты избирательной кампании по выборам Президента имеют ключевое значение для каждого гражданина, общества и государства в целом, поскольку определят путь развития страны на ближайшие годы", - отмечается в заявлении.

 
 
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  В белорусском парламенте считают недопустимым использовать сбор подписей избирателей не для поддержки потенциальных кандидатов в президенты, а для нагнетания...
 
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