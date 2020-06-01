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Месси потерял возможность покинуть "Барселону" бесплатно

01.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Звезда футбола останется в каталонском клубе.


Месси защищает цвета клуба на протяжении всей карьеры
© Barcelona FC

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси не покинет команду бесплатно.

В контракте 32-летнего аргентинца с каталонским клубом был прописан пункт, по условиям которого он имел право уйти из коллектива бесплатно в летнее межсезонье.

Однако, как сообщает ESPN со ссылкой на источник в стане "сине-гранатовых", опция больше не действительна. Срок её активации истёк в минувшие выходные.

Сообщается, что через полгода Месси сможет вести предварительные переговоры с другим клубом.

Напомним, действующий контракт Месси с "Барселоной" рассчитан до лета 2021 года.  В нынешнем сезоне Месси провел 31 матч за каталонцев во всех турнирах, отличившись 24 голами и 16 результативными передачами.
 
 
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Звезда футбола останется в каталонском клубе.
 
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