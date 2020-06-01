|
Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Необычный арт-объект появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Двухметрового зубра выполнил местный мастер Николай Задрейко. Животное было вырезано из цельного куска дуба. Дереву, кстати, 96 лет. Уникальную скульптуру установили на въезде в поселок, напротив автобусной остановки на улице 17 Сентября.
Николай Задрейко, ведущий методист Ивенецкого музея традиционной культуры:
Деревянная скульптура выполнена по заказу местного предпринимателя, он хотел сделать такой подарок своей малой родине. Над зубром мастер работал почти месяц. Кстати, работы Николая Задрейко можно найти в самых разных городах Беларуси, некоторые скульптуры есть и в Польше.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычный арт-объект появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Двухметрового зубра...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)