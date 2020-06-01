ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе

01.06.2020 20:42 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Необычный арт-объект появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе

Двухметрового зубра выполнил местный мастер Николай Задрейко. Животное было вырезано из цельного куска дуба. Дереву, кстати, 96 лет. Уникальную скульптуру установили на въезде в поселок, напротив автобусной остановки на улице 17 Сентября.

Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе

Николай Задрейко, ведущий методист Ивенецкого музея традиционной культуры:
Сама работа где-то около двух тонн весом. Ну и сам зубр – это как начало пущи. С Ивенца начинается пуща Налибокская, поэтому решили зубра тут установить.

Двухметровый зубр из 96-летнего дуба появился в Воложинском районе

Деревянная скульптура выполнена по заказу местного предпринимателя, он хотел сделать такой подарок своей малой родине. Над зубром мастер работал почти месяц. Кстати, работы Николая Задрейко можно найти в самых разных городах Беларуси, некоторые скульптуры есть и в Польше.

Люди в материале: Николай Задрейко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Необычный арт-объект появился в городском поселке Ивенец Воложинского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Двухметрового зубра...
 
Новости дня
Новости разные
 
Штаб Цепкало сообщил о 50 тыс. подписей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.05.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
01.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика