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Штаб Цепкало сообщил о 50 тыс. подписей

01.06.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Штаб претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало сообщил о том, что в поддержку экс-директора ПВТ собрано почти 50 тыс. подписей.



Следует отметить, что Цепкало стал вторым участником президентской гонки, в некоторой степени поддержавшим предложенную Виктором Бабарико Декларацию о честных выборах.

«…мы все смогли видеть единение общества. Единение людей для решения общей цели. Мы поддерживаем тех, кто попал в беду и выражаем солидарность… И если мы и дальше будем солидарны в поддержке наших кандидатов, если мы все объединимся, то я верю, что в скором времени мы действительно будем жить в Беларуси Будущего», - написал Цепкало в Фейсбук. 

О поддержке инициативы Бабарико пока заявил Андрей Дмитриев.
 
 
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Штаб претендента в кандидаты в президенты Валерия Цепкало сообщил о том, что в поддержку экс-директора ПВТ собрано почти 50 тыс. подписей.
 
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