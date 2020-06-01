Штаб Цепкало сообщил о 50 тыс. подписей









Следует отметить, что Цепкало стал вторым участником президентской гонки, в некоторой степени поддержавшим предложенную Виктором Бабарико Декларацию о честных выборах.





«…мы все смогли видеть единение общества. Единение людей для решения общей цели. Мы поддерживаем тех, кто попал в беду и выражаем солидарность… И если мы и дальше будем солидарны в поддержке наших кандидатов, если мы все объединимся, то я верю, что в скором времени мы действительно будем жить в Беларуси Будущего», - написал Цепкало в Фейсбук.





О поддержке инициативы Бабарико пока заявил Андрей Дмитриев.