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Чемпионат Беларуси по футболу. «Минск» в домашнем матче обыграл «Слуцк»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» снова в деле. 1 июня в столице завершается 11-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» чемпионата страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе игрового дня был один матч: «Минск» принимал гостей из Слуцка на стадионе «Трактор».
Наталья Федорцова, корреспондент:
Игра была достаточно равной, даже несмотря на кажущуюся разницу в классе соперников. «Слуцк» к моменту встречи располагался на пятой строчке турнирной таблицы, а минчане заняли 14-е место. Но разница в очках была буквально 7 баллов.
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Новости Беларуси. Футбольный клуб «Минск» снова в деле. 1 июня в столице завершается 11-й тур «Беларусбанк – высшей лиги» чемпионата страны, сообщили в программе...
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