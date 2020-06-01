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Рождаемость в Беларуси снизилась на 7%

01.06.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Рождаемость в Беларуси снизилась на 7%. За первые четыре месяца 2020 года родился 2631 ребёнок.


В прошлом году в рождаемости был зафиксирован исторический минимум с 1945 года / sb.by​


Об этом 1 июня во время онлайн-видеобрифинга рассказала главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям Минздрава Татьяна Бурдь. При этом она говорит, что это "довольно неплохие цифры", передает "Еврорадио".

На сегодняшний день каждый пятый житель Республики Беларусь — это ребёнок.

В прошлом году в нашей стране родились 87,8 тысячи детей. Это исторический минимум с 1945 года.
 
 
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Рождаемость в Беларуси снизилась на 7%. За первые четыре месяца 2020 года родился 2631 ребёнок.
 
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