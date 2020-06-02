Источник материала: Новости Волковыска

Котенок жалобно мяукал. Соседка не могла пройти мимо. Она принесла котенка домой. Несколько дней найденыш жил у нее, пока женщина лечила ему глаза. Потом она поставила для котенка коробку в подвале и отправила его на улицу, так как у неё уже было несколько котов.

Окраска котенка была как у бенгальской породы. Назвали его Бонифаций, сокращенно Боня. Все любовались необычной окраской, но взять в дом никто не хотел. Только другая соседка Лена брала его домой покормить. После обеда он спал в кресле, а потом отправлялся восвояси.

Боня был накормлен, ему было где спать, но как он хотел быть домашним! Когда я звала своего кота домой, Боня прибегал первым. Но, увы, звали не его! Хозяйский кот Тёма иногда оставался на ночь во дворе, и Боне было веселей. Грусть была в его глазах, когда он одиноко сидел во дворе.

Однажды я обнаружила, что Бонифаций спит на коврике в подъезде. Вечером я слышала какой-то шум. Оказывается, это Боня просился на ночь. Ему так тоскливо было в коробке в подвале!

Боня был умным и общительным котом. Когда я гуляла с собакой, он гулял с нами. Провожал до реки, а потом встречал во дворе. Наступила весна. Бонифаций нежился на солнышке, ловил бабочек и чувствовал себя счастливым!

А недавно женщины нашли Боню в коробке. Он не мог ходить, тянул задние ноги. Что с ним случилось, никто не знал. Предполагали, что кто-то пнул или сбила машина. Его отнесли к врачу. Ветеринар сделал уколы, дал лекарства, чтобы лечить дома. Мы так надеялись, что Бонифаций поправится. Вечером его не стало.

Боня, прости нас!

Татьяна Георгиева