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Как производят шоколад?

02.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Шоколад – мерило благосостояния страны. Чем выше уровень жизни, тем больше потребление этой сладости в стране», – утверждает генеральный директор фабрики Иван Данченко.

Продукт здоровья, удовольствия и радости. Кто не любит шоколад? Авторы программы «Сделано в Евразии» посетили популярную фабрику шоколада «Коммунарка», которой в этом году исполняется 115 лет. Здесь перерабатывают какао-бобы. От камешков их отделяют в камнеотборнике. За смену выпускают около двух тонн конфет. Высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать новые вкусы. Треть продукции поставляют в Россию. И это еще не предел! В планах – расширить производство и рынок сбыта.



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«Коммунарке» в этом году исполняется 115 лет. Авторы программы «Сделано в Евразии» посетили популярную фабрику шоколада.
 
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