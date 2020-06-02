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Как производят шоколад?
02.06.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Продукт здоровья, удовольствия и радости. Кто не любит шоколад? Авторы программы «Сделано в Евразии» посетили популярную фабрику шоколада «Коммунарка», которой в этом году исполняется 115 лет. Здесь перерабатывают какао-бобы. От камешков их отделяют в камнеотборнике. За смену выпускают около двух тонн конфет. Высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать новые вкусы. Треть продукции поставляют в Россию. И это еще не предел! В планах – расширить производство и рынок сбыта.
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«Коммунарке» в этом году исполняется 115 лет. Авторы программы «Сделано в Евразии» посетили популярную фабрику шоколада.
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