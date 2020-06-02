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У Виктора Бабарико впереди есть еще две недели и всего «девять шагов»
Источник материала: Партизан
Виктор Бабарико собрал почти 100 тыс. подписей
Фото: скриншот / Facebook
Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико 1 июня сообщил сторонникам о работе своей инициативной группы.
Бабарико отметил, что его инициативная группа собрала почти 100 тысяч подписей.
Виктор Бабарико собрал почти 100 тыс. подписей
При этом бывший глава «Белгазпромбанка» нацелен в итоге собрать порядка 1 млн подписей, пишет
В своем сообщении на странице в соцсети Виктор Бабарико подчеркивает, что его команда может «гораздо больше».
У инициативной группы Виктора Бабарико впереди есть еще две недели и всего «девять шагов».
Подразумевается, что один такой шаг позволит собрать 100 тыс. подписей.
Напомним, 1 июня стало известно, что потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико направил в ЦИК обращение о фактах нарушения законодательства в ходе президентских выборов в Беларуси одним из кандидатов.
В частности, в его обращении речь шла о действующем президенте Александре Лукашенко.
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Виктор Бабарико собрал почти 100 тыс. подписей
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