У Виктора Бабарико впереди есть еще две недели и всего «девять шагов»

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Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико 1 июня сообщил сторонникам о работе своей инициативной группы.





Бабарико отметил, что его инициативная группа собрала почти 100 тысяч подписей.





Виктор Бабарико собрал почти 100 тыс. подписей

belnovosti.by При этом бывший глава «Белгазпромбанка» нацелен в итоге собрать порядка 1 млн подписей, пишет





В своем сообщении на странице в соцсети Виктор Бабарико подчеркивает, что его команда может «гораздо больше».





У инициативной группы Виктора Бабарико впереди есть еще две недели и всего «девять шагов».





Подразумевается, что один такой шаг позволит собрать 100 тыс. подписей.





Напомним, 1 июня стало известно, что потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико направил в ЦИК обращение о фактах нарушения законодательства в ходе президентских выборов в Беларуси одним из кандидатов.





В частности, в его обращении речь шла о действующем президенте Александре Лукашенко.