«Конституция не под женщину». Мнение о том, что нам нужно научиться защищать себя, ведь помощи ждать неоткуда

Источник материала: Tut.by

Вчера LADY уже вспоминали недавнее заявление Александра Лукашенко о том, что конституция у нас «не под женщину» . Своими мыслями насчет подобной риторики и сексизма в Беларуси делится в своем новом письме наш фэшн-редактор Екатерина Гордеева .

Конституция не для всех

«У нас Конституция не под женщину. И у нас общество не созрело для того, чтобы голосовать за женщину. Потому что у нас по Конституции президент обладает сильной властью». Ждать официальных извинений наивно — глава государства не видит проблем в сказанном.

Можете представить, чтобы глава какого-нибудь развитого светского государства сказал подобное? Я — нет.





Перечитываю эти слова и представляю, как где-то за океаном свободе слова нашего президента завидует периодически теряющий берега Дональд Трамп. Последнего за сексистские высказывания порой вынуждают извиняться и оправдываться.

А в Беларуси президент США вдохнул бы полной грудью. Ведь у нас под аплодисменты электората можно говорить все и не бояться последствий.





В Беларуси можно публично указать женщинам на их место на кухне, и никто ничего дурного не скажет и тем более не сделает: мужчины похвалят и отметят вас как доминантного самца, а сами дамы стыдливо похихикают.

Чем так опасна сексистская риторика?

Александр Лукашенко лидер для значительной части электората. И, как любая звезда, имеет оракульную позицию для своей аудитории, являясь для нее ролевой моделью и примером. Сказанное им многими людьми принимается на веру — в частности и так появляются социальные мифы, которые противоречат даже официальной статистике.

Например:

Женщинам предоставлена равная с мужчинами оплата труда

Но разница в зарплатах около 25% ( по данным Белстата и исследования BEROC )

Нет равной оплаты — нет безопасности и равных прав, поскольку именно деньги гарантируют независимость. Низкие доходы вынуждают женщин брать дополнительные ставки, искать подработки или делать выбор в пользу экономической зависимости от мужчин.

Можно уйти в декрет и просидеть там целых три года

Но отправить туда мужа, чтобы работать самой, крайне затруднительно. Мужчина почти наверняка потеряет работу, так как в его компании вряд ли отнесутся с пониманием к желанию на три года засесть дома с ребенком. А значит, жертвовать карьерой приходится женщине.

Ожидаемо, что и и при сокращениях работа чаще всего остается за мужчиной,

как за «основным кормильцем».

У нас есть «женские» профессиональные сферы (здравоохранение, образование, социальное обслуживание и т.д.)

Но в них все равно руководят мужчины. Например, в образовании только 7% руководителей женского пола. А в здравоохранении, где 80% от общего количества всех работников составляют женщины, в руководстве их меньше 5% ( по данным Белстата ).

Есть женщины в белорусской власти

Правда, из 24 должностей Совмина 23 занято мужчинами ( по данным Совмина )

То есть де-юре женщина может работать и пытаться приблизиться к мужчине с теми же профессиональными данными. Но де-факто есть ряд сложностей, которые влияют на реальное положение женщин в обществе.

Самое больное место — отсутствие закона о противодействии домашнему насилию. Такой документ мог бы появиться еще в 2018 году. Однако законопроект был подвергнут жесткой критике президента и отклонен за ненужностью.





В Беларуси, где каждое четвертое женское самоубийство — следствие физического насилия в семье , а каждая третья белоруска была избита родственником-мужчиной , нет домашнего насилия. Есть традиции.

Ожидаемо, что только 30% жертв обращаются за помощью. Женщины не верят, что государство заинтересовано в их защите. И не зря: ведь Конституция Беларуси писалась не под них. Так говорит президент на встрече с избирателями. Общество же никак не реагирует на сексистские выпады, а, значит, молчаливо разделяет это мнение. Выходит, в случае кризиса или насилия, женщинам не к кому обратиться за помощью: они не пойдут ни к власти, ни к обществу. Свои же осудят.

Самое печальное, что в таком контексте идею гендерного неравенства начинают поддерживать сами женщины. Поиск сильного плеча, стремление перевесить на мужчину финансовые и эмоциональные проблемы, участие в позорных конференциях с темой «Женский бизнес» — все это работает против нас самих. Это дает сигнал, что все идет так, как и должно быть: вы слабая и нуждаетесь в мужской опеке, для вас нужные эксклюзивные условия, иначе вы не справитесь.





Не считайте снисходительно-отцовское отношение флиртом — вас просто не считают равной.

Женщинам и дальше будут отказывать в уважении, пока большинство хочет быть «за мужем», а не самостоятельной единицей. Поэтому не требуйте поблажек и не ждите, что кто-то вступится, если вас оскорбят. Пора научиться защищать себя самостоятельно. Только в этом случае общество получит шанс изменить свое отношение к женщинам. Начните с себя и подайте пример другим.

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