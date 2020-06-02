|
Жесть: Антонина Шевченко показала фотографию своего лица после 45 пропущенных ударов 3
Источник материала: Партизан
Боец смешанного стиля Антонина Шевченко показала фотографию своего лица после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9. Снимок представительница Киргизии опубликовала в своем Instagram.
«ММА тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», — написала спортсменка под фото, на котором видны многочисленные синяки, ссадины и кровоподтеки.
Бой прошел в ночь на воскресенье, 31 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Американка нанесла сопернице 202 удара, 45 из которых пришлись в голову, и победила единогласным решением судей. В главном поединке вечера Тайрон Вудли уступил Гилберту Бернсу.
Шевченко потерпела второе поражение в карьере при семи победах. Чукагян выиграла 14-й поединок, в ее послужном списке три поражения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боец смешанного стиля Антонина Шевченко показала фотографию своего лица после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9. Снимок...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)