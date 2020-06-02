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Жесть: Антонина Шевченко показала фотографию своего лица после 45 пропущенных ударов 3

02.06.2020 10:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Боец смешанного стиля Антонина Шевченко показала фотографию своего лица после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9. Снимок представительница Киргизии опубликовала в своем Instagram.


«ММА тяжелый спорт, но это мой путь, и я вернусь сильнее», — написала спортсменка под фото, на котором видны многочисленные синяки, ссадины и кровоподтеки.

Бой прошел в ночь на воскресенье, 31 мая, в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Американка нанесла сопернице 202 удара, 45 из которых пришлись в голову, и победила единогласным решением судей. В главном поединке вечера Тайрон Вудли уступил Гилберту Бернсу.

Шевченко потерпела второе поражение в карьере при семи победах. Чукагян выиграла 14-й поединок, в ее послужном списке три поражения.
 
 
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Боец смешанного стиля Антонина Шевченко показала фотографию своего лица после поражения от американки Кэтлин Чукагян на турнире UFC on ESPN 9. Снимок...
 
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